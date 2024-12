Raúl arruina su cita en ‘First Dates’ por un detalle de su pareja: “Me echa para atrás”

First Dates tiene un equipo que trabaja de forma constante para tratar de encontrar a las parejas perfectas, pero no siempre las cosas salen bien. Raúl y María José parecía que podían formar una gran pareja, ya que ambos son de Barcelona y tienen edades parecidas (55 y 53, respectivamente), pero al verse por primera vez la primera impresión no fue del todo buena. Pese a todo, la cita ha seguido adelante y los dos parecían estar poniendo todo de su parte para intentar conocerse mejor y quién sabe si poder llegar a algo más, pero ha habido un detalle de ella que no le ha gustado nada a este camionero viudo. Tal ha sido el rechazo que le ha producido, que hasta ella se ha dado cuenta y no le ha gustado nada su reacción, mandando al traste cualquier opción de tener una nueva cita fuera del programa.

La vida del catalán no ha sido fácil desde que perdió a su última pareja, que murió en un accidente de tráfico, algo que le ha marcado desde entonces y que confiesa que no ha logrado superar y que sólo ha podido gestionarlo. Tiene dos nietos, que asegura que son los únicos que consiguen darle algo de alegría después de este golpe tan duro. Pese a todo, Raúl ha querido intentar rehacer su vida y buscar de nuevo el amor, ya que todavía es joven para poder disfrutar.

Aunque los dos han tratado de hacer todo lo posible, lo cierto es que a él la primera impresión no ha sido buena: «Tipo tiene, aunque físicamente no me agrada». De todas maneras lo han seguido intentando, pero a medida que se iban contando detalles las cosas iban cada vez peor.

María José tampoco ha tenido esa chispa, ya que la actitud de su acompañante ha sido bastante mejorable, siendo muy frío y no haciendo nada por congeniar. Si las cosas iban mal, todo se ha terminado de ir al traste cuando ella ha contado que tiene dos hijas, algo que no le ha gustado nada al conductor de camiones y que incluso se le ha notado en el gesto de la cara, algo que ella ha visto.

La cita de First Dates que ha terminado en discusión

Sin ningún tipo de química, la pareja ha tenido que explicar cuál era su decisión final, siendo Raúl el primero en dejar claro que prefería no volver a quedar con ella. «Mi argumento es que tiene dos nenas viviendo con ella, una de ellas de 10 añitos y eso me echa para atrás», ha dicho sin cortarse un pelo.

A María José no le ha gustado nada que hablase así de sus hijas y le ha devuelto el golpe: «No tendría ninguna cita con Raúl. Primero porque me he dado cuenta de que cuando he hablado de la niña te has echado para atrás y en segundo lugar, porque te he visto muy cerrado».

Pero la barcelonesa no ha querido parar ahí y ha querido seguir lanzándole algunos dardos. «He notado que he intentado profundizar un poco más y estabas con una pantalla puesta delante. He tenido relaciones y mi hija no es un impedimento. Entonces, quiero una relación estable, no seria. Quiero una relación en la que me pueda reír y contigo creo que me aburriría bastante», la ha dicho antes de despedirse de una forma muy distante.