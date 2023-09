Celebrities ¿Quién es Noelia Aguirre, la abuela de Daniel Sancho?

La familia de Daniel Sancho sigue viviendo una pesadilla que comenzó el pasado mes de agosto después de que llegase la noticia de que el hijo de Rodolfo Sancho había confesado el asesinato de Edwin Arrieta. Una de las más afectadas es Noelia Aguirre, su abuela, que ha pedido ir a visitarle a Tailandia.

Se trata de la madre de Rodolfo Sancho, por lo tanto fue la pareja del actor Sancho Gracia, que dio vida al recordado bandolero Curro Jiménez en la serie de TVE. Pese a ser madre y mujer de grandes actores ha querido mantenerse en un discreto segundo plano alejada de los medios.

Desde que saltase la noticia de la detención de Daniel, sus hijos Rodrigo y Felix no se han querido separar de su lado, visitándola todos los días y pidiendo a la prensa que no estuviese en la puerta de su casa. El motivo no era otro que intentar mantenerla al margen de lo ocurrido, aunque la repercusión del caso está siendo tan grande que no han podido evitarlo.

Nieto y abuela son «uña y carne»

Desde que los padres de Daniel se separasen su abuela se convirtió en una de las personas más importantes de su vida, por lo que su unión es enorme. Como muestra de esta conexión, su nombre está en la lista de personas con permiso para visitarle en la cárcel en su encierro en Tailandia.

Tras semanas de no saber absolutamente de su nieto, sus hijos decidieron contarle toda la verdad después de mantenerla alejada de la televisión. Tras conocer la noticia, como es lógico, ha pedido viajar a la isla y poder verle en persona, algo que solo han hecho Rodolfo y Silvia Bronchalo.

¿Quién es Noelia Aguirre?

La abuela de Daniel Sancho es de origen uruguayo, ya que es hija del periodista Martín Aguirre, que fue también diplomático. La familia de Sancho Gracia emigró al país sudamericano siendo él solo un niño, lo que propició que la pareja se conocieran en la década de los 60.

Fue en el año 1969 cuando se casaron tras casi 10 años de noviazgo y fruto de su matrimonio nacieron tres hijos: Rodolfo, Rodrigo y Félix. Fueron una de las parejas más solidas del panorama social español, especialmente desde que Sancho Gracia se convirtiese en toda una estrella gracias a la serie Curro Jiménez, el papel más conocido de su carrera.

Noelia y su marido no fueron habituales de las revistas y tampoco protagonizaron grandes escándalos, permaneciendo unidos hasta que en el año 2012 el actor falleció víctima de un cáncer de pulmón.