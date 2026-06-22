Quién es Ana Santiago, consejera de ‘Amor o lo que surja’: su edad, su pareja y por qué es famosa

Mediaset España continúa apostando por ayudar a sus espectadores a encontrar el amor. Tras el éxito de Casados a primera vista y First Dates en pleno prime time, la cadena ha encontrado una nueva opción para todas aquellas personas solteras que no tengan miedo de encontrar a su media naranja frente a toda España. De esta manera, el formato ha sido presentado bajo el título de Amor o lo que surja. Un programa que estará capitaneado por Carlos Lozano y contará con la colaboración de Anabel Pantoja y Ana Santiago.

Así pues, según se ha presentado, de lunes a viernes por la tarde, el público tendrá la oportunidad de ver este nuevo programa. Un formato que muchos han indicado que presenta una esencia parecida a Mujeres, hombres y viceversa, uno de los programas más míticos del grupo de comunicación. Pero, ¿quién es Ana Santiago, la nueva asesora? Realizamos un repaso al respecto.

El lado profesional y personal de Ana Santiago

Originaria de Torremolinos, Málaga, Ana Santiago tiene 36 años y se hizo conocida por su paso por Casados a primera vista. En el formato, la joven explicó que, a pesar de su edad, ya era una mujer viuda. Sin embargo, nunca se cerró al amor. En varias ocasiones, intentó rehacer su vida sentimental. Pero, no tuvo suerte. Un año de soltería que le ayudó a reflexionar y a saber lo que quería en el programa de Telecinco.

Ana Santiago es madre de dos hijos, fruto de su anterior relación. En Casados a primera vista conoció a Luija, con quien protagonizó una de las relaciones más sólidas de la experiencia. Un romance que ha perdurado y que, recientemente, provocó que él le volviera a pedir matrimonio en televisión. Eso sí, en esta ocasión, la pedida tuvo lugar en Hay una cosa que te quiero decir.

«Si el final de mi historia eras tú, volvería a pasar por todo solo por conocerte. Eres lo más bonito que la vida podía regalarme. Te prometí que nunca más volverías a estar solo y es de verdad. Y sí, que me quiero casar contigo otra vez», comentaba ella a su pareja entre lágrimas. De hecho, fue aquí donde el presentador Carlos Lozano le propuso a la joven ser asesora del nuevo programa de Telecinco. Una propuesta que ella no dudó en aceptar. Por otro lado, en plataformas como Instagram, la malagueña se ha hecho un hueco y cosecha más de 106.000 seguidores.