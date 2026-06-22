La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más los espectadores que no se pierden ni una sola entrega, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. Esta semana, en esta serie, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Vera acepta la propuesta de matrimonio de Lope, mientras que Adriano se alarma al creer que alguien le ha pillado besándose con Martina. María Fernández se pone de parto y, en un momento dado, los nervios se apoderan de la madre al darse cuenta de que el recién nacido no llora. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa, desde el martes 23 de junio (capítulo 858) al viernes 26 de junio (capítulo 861).

Martes 23 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 858)

Ciro anuncia su partida debido a las afrentas recibidas, mientras que Manuel no puede soportar la idea de perder a Julieta. Es más, han planeado irse a vivir a un pueblo y montar allí una casa de comidas. Después de la emotiva reconciliación, Vera acepta la propuesta de matrimonio de Lope. Julieta no quiere marcharse de palacio, pero Ciro se muestra inflexible. En el servicio se muestran preocupados por la inminente partida de Julieta, mientras que Lope y Vera anuncian su compromiso al servicio, y es María Fernández quien les pide que se casen en palacio antes de marcharse. Martina y Adriano tienen un acercamiento y parece que alguien les ha visto besándose.

Miércoles 24 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 859)

Adriano se alarma al pensar que alguien les ha descubierto besándose, pero Martina cree que son imaginaciones suyas. Alonso propone a Jacobo que sustituya a Ciro en la gestión de las tierras, mientras que Pía intercede ante el mayordomo para que Ricardo recupere su puesto. Las mujeres del servicio trabajan a destajo para organizar la boda de Vera y Lope, por lo que logran que los novios se den el «sí, quiero» en una emotiva ceremonia en palacio. Manuel se salta la boda para despedirse de Julieta y le regala el cuadro con el que se conocieron, mientras que Ricardo encuentra a Pía profundamente desconsolada. La señora Adarre se dispone a confesar quién mató a Jana en realidad. Desesperado por evitar la marcha de Julieta, Manuel toma una drástica decisión.

Jueves 25 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 860)

Ciro muestra cierto interés en la propuesta de Manuel, mientras que Pía confiesa a Ricardo el gran secreto que esconde, y es que Leocadia mató a Jana. Pellicer le aconseja esperar a la boda de Curro para contárselo, mientras que Alonso recibe una carta de Máximo de Buenaventura, quien desea hospedarse en palacio próximamente. Martina sigue sin tener el valor suficiente para dejar a su prometido, y el regreso de este a la gestión de las tierras complica mucho más la situación. Ciro acepta la propuesta de Manuel y se lo hace saber a Julieta: no se marcharán. Cristóbal readmite a Teresa como ama de llaves y restituye a Ricardo como segundo mayordomo. Alonso lleva en su coche a María Fernández para que la vea un médico y, de un momento a otro, se pone de parto.

Viernes 26 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 861)

María se ha puesto de parto y Alonso, visiblemente nervioso, no duda en asistir a la doncella al ser el único que puede hacerlo. Adriano y Martina continúan sintiéndose profundamente culpables por su traición a Jacobo. Curro y Ángela se reconcilian tras sus discrepancias, mientras que, tras el anuncio de Cristóbal, Ricardo y Teresa recuperan sus funciones en el servicio. Manuel explica a Julieta la propuesta que hizo a Ciro, mientras que María Fernández da a luz a su bebé. A pesar de todo, parece que la preocupación no tarda en apoderarse de la madre y del marqués de Luján, puesto que el recién nacido no llora.