El Dorsia Sailing Team se pone de gala para una temporada histórica

Clínicas Dorsia y el Dorsia Sailing Team han renovado su compromiso para la temporada 2026-27, alcanzando su octavo año juntos. Una alianza que ha evolucionado desde el patrocinio deportivo hacia un proyecto consolidado de alto rendimiento, donde la vela se convierte en una plataforma de desarrollo deportivo, visibilidad femenina y construcción de marca a largo plazo.

El equipo está liderado por la capitana Núria Sánchez, junto a los regatistas María Teresa Alonso, Lara Himmens, Cristina Alfaro, Martina Rui-Gómez y Marga Perelló y Juanma Barrionuevo, formando una tripulación mixta que combina experiencia, juventud y perfiles de alto rendimiento dentro y fuera del agua.

La capitana del equipo, Núria Sánchez, destaca la evolución de estos ocho años junto a Dorsia: «Esta alianza ha sido clave para el crecimiento del proyecto. No hablamos solo de patrocinio, sino de una estructura sólida que nos ha permitido evolucionar temporada tras temporada, consolidarnos en el circuito y seguir impulsando la vela femenina de alto nivel. La temporada 2026/27 representa un paso adelante en ambición deportiva, identidad de equipo e innovación dentro y fuera del agua».

El puerto base lo han instalado ahora en Valencia, pero lo han tenido en Santander, Getxo y Barcelona. Todas ellas van y vienen desde los diferentes puntos de España (Madrid, Alicante e incluso Valencia). «Se ha creado una flota en el Mediterráneo muy buena, con armadores muy fuertes», aseguró la capitana durante la presentación del equipo este lunes en Madrid. Una de ellas, Martina, tiene 15 años y lleva con el barco desde los 11 años, cuando hizo la Copa del Rey con Núria.

«Para mí son como mis amigas mayores. Me llevo muy bien con ellas. Cuando era más pequeña, estaba ayudando en el barco porque no tenía la fuerza para tener una labor específica. Este año espero hacer más regatas con ellas», comentó Martina, que también destacó que su «reto es seguir navegando con ellas. Estoy súper contenta».

Por su parte, la directora de Marketing de WM Clinics (Clínicas Dorsia y Clínicas Origen), Fadela Hamza, subraya el valor estratégico de la colaboración: «El Dorsia Sailing Team es un ejemplo de excelencia, liderazgo y profesionalización en la vela. Durante estos ocho años hemos visto cómo el proyecto ha crecido hasta convertirse en un referente del deporte femenino. Nuestro compromiso es seguir acompañando este desarrollo con recursos, apoyo y visibilidad, reforzando los valores de trabajo en equipo, esfuerzo y superación que definen a la marca».

El Dorsia da el salto a la categoría reina

El equipo afronta una temporada de alto nivel con un calendario que incluye el Trofeo S.M. La Reina, el Trofeo Príncipe de Asturias, la Ladies Cup, el Campeonato de Europa y la Copa del Rey 2026, donde el Dorsia Sailing Team competirá en la categoría ABANCA ORC, un hito histórico que marca un punto de inflexión en la trayectoria del equipo: por primera vez, una tripulación mayoritariamente femenina competirá en la categoría reina del circuito, reservada a embarcaciones de máximo rendimiento y equipos de élite internacional, dentro del principal escaparate de la vela en España.

Bajo el lema «Queremos Hacer Historia – Seguimos Haciendo Historia», el equipo afronta este desafío como una oportunidad para reforzar la visibilidad del deporte femenino en la alta competición y consolidar un modelo deportivo basado en la igualdad, la excelencia y la continuidad del proyecto.

El palmarés del equipo reúne múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo campeonatos de España, victorias en la Copa del Rey de Clásicos, la Copa del Rey de Vela, el Trofeo Princesa de Asturias, Palma Vela, Conde de Godó, Tabarca Vela o en la International Women’s Cup. Además, entre sus mayores hitos internacionales destaca también la medalla de bronce en la clasificación absoluta del Campeonato del Mundo de J80 de 2025, celebrado en Nieuwpoort (Bélgica).

Nuevas equipaciones

La temporada 2026 marca también una evolución en la identidad visual del equipo. El Dorsia Sailing Team estrena nuevas equipaciones de competición desarrolladas para alto rendimiento, con tejidos técnicos avanzados, mayor ergonomía y un diseño optimizado para navegación en condiciones exigentes. La estética evoluciona hacia una imagen más limpia y contemporánea, con predominio del blanco y la introducción del Pantone 7424 C como elemento distintivo de la temporada.

La equipación lifestyle también se renueva con una colección más minimalista y premium, pensada para actos institucionales y representación de marca, integrando el deporte con la estética contemporánea y el posicionamiento lifestyle del proyecto.

El barco incorpora asimismo una renovación integral de imagen. El casco presenta una nueva gráfica en negro y blanco, con aplicación de vinilo en popa y línea en Pantone 7424 C que refuerza la identidad visual del equipo. Las velas también evolucionan: la mayor incorpora el logotipo de Dorsia en posición optimizada para visibilidad en competición, mientras que el spinnaker estrena un diseño completamente personalizado en rosa con logotipo en blanco de gran formato, concebido para maximizar impacto visual y presencia mediática.