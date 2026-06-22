El brutal mensaje de una famosa que Raquel Bollo recibió tras su entrevista en ‘De Viernes’
El equipo de 'Fiesta', descolocado
El pasado viernes 19 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta. Entre los invitados de la noche se encontraba Raquel Bollo. La diseñadora andaluza se sentó en el plató con motivo del lanzamiento de sus memorias, por lo que tuvo la oportunidad de hablar abiertamente de un sinfín de episodios que han marcado un antes y un después en su vida. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, se encuentra el hecho de haber sido víctima de violencia de género por parte de Chiquetete, el que fuese su pareja y padre de dos de sus hijos, Manuel y Alma. Por lo tanto, relató numerosos momentos verdaderamente terribles y desagradables que supusieron un gran punto de inflexión en su día a día.
Tan sólo un día después, Raquel Bollo participó en Fiesta, programa que Emma García presenta cada fin de semana. De esta forma, dio a conocer los horribles mensajes que ha tenido que aguantar en redes sociales por haber decidido contar su historia en De Viernes. Recordemos que, en su momento y debido precisamente a esa historia, la andaluza fue muy señalada, a la par que juzgada, puesto que muchos no creyeron en su relato, ni mucho menos. «Tú abres ahora mismo la red social de la entrevista de ayer y da vergüenza, de verdad. Y perdonadme que lo diga, pero mucho feminismo, mucho feminismo, pero la mayoría de los mensajes son de mujeres… Es que es brutal», expresó Raquel Bollo.
Como no podía ser de otra manera, Emma García no tuvo reparos a la hora de mostrar su indignación ante esta situación: «No entiendo que se permita eso». Fue entonces cuando la vasca no dudó un solo segundo en preguntar a su compañera si, en algún momento, había tomado la decisión de denunciar esos mensajes que ha recibido en las últimas horas, por lo que la diseñadora reconoció que no solamente los había recibido de gente anónima.
«No recuerdo el nombre, pero hay una chica que lo tengo y que estuve a punto de denunciarlo, trabajó en MasterChef, tengo la captura, si queréis luego la buscamos, porque es brutal», comenzó diciendo Raquel Bollo durante su paso por el plató de Fiesta. Y añadió: «Se mete con mi hijo diciendo que es nacido de una put* y de un no sé cuántos, pero tú eres igual que tu put* padre y tu madre es una put* y la tenían que haber matado…», aseguró.
Como era de esperar, tanto Emma García como el resto de colaboradores del programa que se emite cada fin de semana en Telecinco se han quedado consternados con la confesión de Raquel Bollo. Especialmente cuando supieron que no era la primera vez que la colaboradora de televisión vivía algo así. Por lo tanto, no tardaron en denunciar esta situación, poniendo en jaque que una persona, por muy conocida que sea, no puede recibir ese tipo de mensajes en sus redes sociales. ¡Ni muchísimo menos!
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