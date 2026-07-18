Qué fue de Silvia Sicilia, una de las primeras tronistas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

La parrilla televisiva española nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos formatos que han marcado a los espectadores de una manera o de otra. Si hablamos de programas que ya no existen, pero que dieron muchas alegrías en su momento, Mujeres y Hombres y Viceversa no puede faltar en nuestra lista. Y es que este proyecto dio sus primeros pasos en el 2009. Una primera aventura que nos presentó a Silvia Sicilia, una de las primeras tronistas. La canaria, originaria de Tenerife, llegó con muchas ganas de encontrar el amor en televisión.

Tal y como se comentó en su presentación, antes de acudir al formato había trabajado como camarera, relaciones públicas, modelo, gogó y le encantaba patinar. Con 21 años, acudió para conocer a Javi, conocido como «El torero». Pero, en el plató, descubrió que le atraía mucho más Manuel Restituto, el otro tronista. Fue así como comenzó la conquista que, posteriormente, nos mostró los enfrentamientos de Silvia Sicilia y Jennifer Ortiz. Al final, la historia concluyó con Manuel Restituto expulsado. Pues, se descubrió que había tenido contacto con ambas fuera de cámaras.

Silvia Sicilia da el salto de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ a OnlyFans

Pero, ¿qué ha sido de Silvia Sicilia durante los últimos años? La canaria acudió a Sálvame, el que fue uno de los míticos programas de Telecinco, para contar que supuestamente había estado viéndose con Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, durante mucho tiempo. Una relación que mantuvieron en la más absoluta intimidad, hasta cierto momento. Tras ello, la joven se alejó por completo del foco mediático.

Actualmente, Silvia Sicilia se dedica al mundo de las redes sociales y podría decirse que no le va nada mal. En plataformas como Instagram, la joven tiene más de 544.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su día a día y con sus proyectos. Y es que tiene su propia marca online y su podcast. Asimismo, lejos de quedar aquí, también sube contenido erótico y explícito a páginas como OnlyFans.

Sin lugar a dudas, un cambio radical en la vida de la ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si se encuentra en pareja o no., pero ha dejado claro que se siente muy bien con su trabajo. «Tuve estrés y ansiedad, fue muy duro… Pero esto me ha salvado, ahora me siento realizada con mi trabajo», reconocía hace un tiempo en la web de Telecinco.