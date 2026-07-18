Qué fue de Elio González, actor de ‘La que se avecina’ que dejó la serie por una curiosa razón

La industria audiovisual española nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosos talentos que han marcado al público de una manera o de otra. Si hablamos de producciones que, a día de hoy, siguen siendo recordadas con cariño, el título de Aquí no hay quien viva no puede faltar en nuestra lista. La popular ficción estuvo presente en televisión durante cinco temporadas, pero eso les bastó para enamorar a la audiencia. De hecho, fue así como muchos conocieron a Elio González. El actor, suizo de nacimiento, tiene actualmente 41 años, pero los seguidores de la serie siempre lo recordarán como Pablo Guerra. Un personaje que interpretó durante 70 capítulos.

Tras el final de Aquí no hay quien viva, Elio González se incorporó, al igual que muchos de sus compañeros de la ficción, a La que se avecina. En esta producción, el actor se presentó como Eric, un trabajador de una inmobiliaria que les presentó a los protagonistas el Mirador de Montepinar. El icónico lugar que daría vida a la trama. Una labor que ejecutó durante 28 episodios y que lo tuvo en el formato hasta el 2008, pero llegó un momento en el que su personaje ya no daba para más y fue perdiendo sentido en la trama. Una situación que le llevó a desaparecer completamente de la producción española. Pues, los altos cargos consideraron que su trabajo ya estaba hecho.

Elio González se aleja por completo del foco mediático

«Se agotan un poco las vías. Cada vez era menos interesante lo que mi personaje aportaba. No pasa nada, nadie es esencial en este tipo de formatos», le llevó a explicar en una entrevista a Fórmula TV. Lejos de tomarse un respiro, algo muy complicado en el mundo de la actuación, el suizo continuó trabajando arduamente para seguir formando parte de proyectos audiovisuales.

De esta manera, a lo largo de los años, el público pudo verle en 34 entregas de Doctor Mateo, 172 de Bandolera, 82 de Gran Reserva y 118 capítulos de Amar es para siempre. Así pues, según se ha podido saber, su último trabajo fue en el 2019 y fue para el 14 de abril. La República. Un proyecto para el que estuvo presente en 8 entregas. Sin embargo, desde entonces, Elio González ha estado completamente desaparecido del foco mediático. No hay registros de él participando en otra producción. Además, no cuenta con un perfil público en redes sociales. Por lo tanto, se desconoce lo que ha sido de él durante estos últimos años.