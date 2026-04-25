Qué fue de Noah Centineo: de ser el actor preferido de las adolescentes a desaparecer casi por completo

La industria del entretenimiento es, sin lugar a dudas, una de las más difíciles del mundo. Alcanzar la gloria y el éxito mundial no es fácil, pero eso tampoco indica que se vaya a gozar de la fama para siempre. Hay que trabajar y conquistar al público para permanecer en el medio. Pero, a veces, esta presión no es para todos. Una situación que ha experimentado en primera persona el propio Noah Centineo. Y es que el actor, de casi 30 años, ha pasado de ser el chico preferido de Netflix a caer en el olvido.

Durante la época del año 2018, fue muy habitual ver al estadounidense siendo protagonista de alguna comedia romántica de Netflix. De hecho, se le pudo ver en proyectos como Swiped, Sierra Burgess Is a Loser o La cita perfecta. Pero, sin lugar a duda, la saga que lo alzó al estrellato mundial fue A todos los chicos de los que me enamoré. Y es que esta trilogía de películas adolescentes fue todo un éxito para la factoría de la N roja. Pues, basadas en los libros de Jenny Han, el personaje de Peter Kavinsky enamoró a toda una generación.

Noah Centineo quiso desvincularse de la comedia romántica y terminó en el olvido

El éxito llamó rápido a la puerta de Noah Centineo, puesto que su popularidad creció en redes sociales como la espuma. El joven llegó a ser la imagen de reconocidas marcas publicitarias y todas las producciones deseaban trabajar con él, pero fue en 2022 cuando su vida experimentó un nuevo cambio. Y es que el estadounidense trató de desvincularse un poco del género de la comedia romántica y apostó por aventurarse al thriller y la comedia, puesto que siempre soñó con trabajar en ficciones de este estilo.

Pero, lamentablemente, su decisión no fue la más acertada. El actor llegó a formar parte de producciones como Black Adam o Dream Scenario, pero no tenía la fama que tenía con los trabajos destinados al público joven. Noah Centineo ha pasado de ser el protagonista favorito de las ficciones del momento a tener papeles recurrentes o episódicos en el ámbito interpretativo. Una situación que ha intentado tomarse con filosofía, pero que lo ha terminado alejando del mundo de la actuación.

Eso sí, por el camino también ha protagonizado alguna que otra polémica, puesto que se llegaron a filtrar imágenes y vídeos suyos en situaciones bastante íntimas. Pero, tras un tiempo alejado, el artista se reincorporó el pasado 2025 y lo hizo para XO, Kitty, la serie de Netflix que narra la historia de la hermana de la protagonista de A todos los chicos de los que me enamoré. Una vuelta a sus orígenes que solo duró un episodio, pero que fue un homenaje a su querido personaje y a sus fans. Ahora, Noah Centineo ha comunicado que protagonizará la película Street Fighter, que poco lo vincula con el género romántico.