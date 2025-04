El mundo de las redes sociales está de luto, y todo como consecuencia del duro varapalo que ha sufrido la reconocida influencer Rebeca Labara. ¿Qué ha ocurrido, exactamente? El pasado lunes 21 de abril, su marido perdió la vida en un accidente de tráfico, concretamente en la carretera N-240 a la altura de la localidad de Barbastro. En ese incidente mortal se vieron implicados hasta un total de tres vehículos, de los cuales seis personas han resultado heridas y una de ellas ha perdido la vida. El fallecido en cuestión es el marido de Rebeca Labara, una de las creadoras de contenido más queridas y reconocidas de nuestro país. Pero no todo queda ahí, ya que la influencer conocida en redes sociales como A Trendy Life, también ha sido víctima de ese accidente de tráfico, tanto es así que ha acabado con heridas graves y trasladada de urgencia al Hospital Clínico de Zaragoza.

Por fortuna, el bebé de ocho meses fruto de ese matrimonio ha resultado ileso. Por el momento se han dado a conocer pocos detalles de este incidente. Eso sí, gracias a la información compartida por los compañeros de Hoy Aragón, se ha podido saber que este trágico accidente se produjo como consecuencia de la invasión del carril contrario de un vehículo que, desafortunadamente, acabó chocando frontalmente no solamente contra un camión, sino también contra una furgoneta. El conductor del turismo murió en el acto, mientras que su mujer y su bebé sufrieron heridas muy graves. A pesar de todo, por fortuna, la vida de las dos no corren peligro. Como no podía ser de otra manera, y como consecuencia de la gravedad de lo ocurrido, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Huesca, cuya base está en Barbastro, ha decidido abrir una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Sin duda, lo ocurrido supone un durísimo golpe para la creadora de contenido en redes sociales. En cuestión de segundos, como consecuencia de este terrible accidente de tráfico, ha perdido al gran amor de su vida y al padre de su bebé. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en su día a día, en todos los sentidos.

¿Quién es Rebeca Labara (A Trendy Life)?

Conocida popularmente como A Trendy Life, poco a poco fue ganándose la confianza, el respeto y el cariño de miles de personas en redes sociales. Gracias a esto, pudo convertirse en una de las creadoras de contenido de referencia, acumulando más de 300.000 seguidores. Su trayectoria en este mundo comenzó en 2009 con un blog con el mismo nombre, cuyo contenido está estrechamente relacionado con la belleza.

Debido a la enorme popularidad que fue adquiriendo su blog inicial, Rebeca Labara tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus mayores sueños. ¿A cuál nos referimos? Al de crear ATL Comunicación, una agencia de comunicación y relaciones públicas. Gracias a este proyecto, la creadora de contenido ofrece diversos servicios como son el de asesora de imagen, agente de compras o, incluso, wedding planner.