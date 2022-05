Marta López Álamo abandona el plató de ‘Sálvame’: “Sabía que me ibais a hacer esto”

El pasado lunes 23 de mayo pudimos ser partícipes de un momento de lo más tenso en ‘Sálvame’. La protagonista fue nada más y nada menos que Marta López Álamo. La modelo siempre ha dejado claro que no le gusta salir en televisión pero, en las últimas semanas, estamos viéndola en diversos programas por un motivo muy concreto.

Y es que Kiko Matamoros no dudó un solo segundo en escogerla como defensora durante su participación en ‘Supervivientes 2022’. Aunque no le guste estar frente a la cámara, por la gran exposición que tiene, Marta López Álamo ha asumido de lleno ese papel y está ejerciéndolo a la perfección.

A pesar de que ha evitado en muchas ocasiones acudir a ‘Sálvame’, finalmente la andaluza aceptó la propuesta. Aunque en principio iba a hablar del paso de Kiko Matamoros por ‘Supervivientes 2022’, el equipo del programa de Telecinco quiso indagar en otro asunto que, a día de hoy, afecta mucho a Marta López Álamo.

La novia de Kiko Matamoros se rompe en plató y lo abandona muy enfadada 😱 #yoveosálvame https://t.co/amId1AArX4 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 23, 2022

Todo comenzó cuando la joven habló de cómo vivió su visita a Honduras: “Cuando volví me dio bajón por dejarlo ahí. Quiero que gane, porque creo que lo está haciendo muy bien, pero también le echo de menos. Tengo sentimientos encontrados”. Además, añadió: “No me gustan los espectáculos. Me ofrecieron hacer allí una boda y dije que no. Yo solo tenía ganas de besarlo y de abrazarlo”.

Lejos de que todo quede ahí, la modelo fue más allá: “Tener una cámara al lado es muy violento. Tengo mucho pudor con eso, y ya sabéis que no voy a hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio. Me cuesta venir aquí, pero lo hago por él”. En el momento menos esperado, el programa comenzó a hablar de cuestiones que no tenían nada que ver con ‘Supervivientes 2022’.

Marta Álamo abandona el plató porque no quiere ver imágenes de su pasado por un concurso de belleza. #yoveosálvame pic.twitter.com/nkI2CqzAaz — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) May 23, 2022

Estamos hablando de un concurso de belleza en el que, hace tiempo, Marta López Álamo participó. Unas imágenes que se han emitido en otros programas, algo que ha molestado profundamente a la andaluza. Al ver que ‘Sálvame’ quería emitirlas e ir más allá sobre este tema, la joven no pudo evitar temblar. Agobiada, Marta terminó abandonando el plató: “Sabía que me ibais a hacer esto”.

Además, Marta López Álamo añadió: “Que a mí no me hacéis estas putadas. No voy a entrar a nada, que es lo que he pactado. No voy a volver aquí”. Parece que la de ayer será la única visita de la modelo en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. ¿Cuál será la reacción de Kiko Matamoros cuando salga de ‘Supervivientes 2022’ y vea lo que ha ocurrido con su novia en el programa en el que trabaja como colaborador?