Manu, hijo de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis, operado de urgencia: «Días de mucha tensión»

Virginia Troconis y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ vuelven a estar en el foco mediático después de que ella confirmase que Manu, su hijo mayor, se ha visto obligado a pasar por quirófano como consecuencia de un «pequeño percance» que ha provocado “mucho estrés” tras la Semana Santa. A través de redes sociales, la mujer del ex torero ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra, después de parar por un tiempo para disfrutar de la Semana Santa en familia. A pesar de que fueron unos días preciosos para todos, lo cierto es que finalizaron «con un pequeño percance».

Lejos de que todo quede ahí, y para evitar cualquier tipo de especulación, la propia Virginia Troconis explicó qué había sucedido exactamente: «Ayer operaron a Manu de la mano. Me tuve que quedar a la vuelta en Madrid y ya me voy hoy a Sevilla, que mañana tengo un viaje de trabajo el fin de semana», confesó. A pesar de lo sucedido, la modelo ha reconocido que estos días no le han venido nada mal y que, sobre todo, se marcha tranquila, puesto que, a pesar de la intervención, su hijo se encuentra bien.

«Han sido unos días de mucha tensión y de mucho estrés después de unos días muy bonitos», hizo saber a sus seguidores en la mencionada red social. Es por eso que no dudó en aprovechar la ocasión para lanzar una reflexión: «Siempre hay que decir que sí a todo y disfrutar del momento, de la compañía, de los pequeños detalles, que la verdad es que valen mucho».

Todo sobre Manu, hijo de Virginia Troconis y Manuel Díaz ‘El Cordobés’

Desde muy temprana edad, el joven quiso alejarse por completo del foco mediático. Pero no todo queda ahí, puesto que tampoco quiso seguir los pasos de su padre en el mundo del toreo. Una decisión que tomó a pesar de que, en 2019, pudimos verle practicando con el capote y la muleta en el salón de su casa.

«Él respeta mucho mi profesión; de hecho, en alguna ocasión ha toreado en el campo con sus amigos en algún cumpleaños», explicó Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en una entrevista, y fue más allá: «Pero creo que él tiene claro que no se va a dedicar al toreo». Y así fue, puesto que finalmente ha optado por estudiar Arquitectura.

En cuanto a Virginia Troconis, en numerosas ocasiones ha asegurado que Manu es «el hombre de su vida». Es más, cuando el joven cumplió la mayoría de edad, le dedicó unas preciosas palabras: «Tú lucha por lo que quieres y yo estaré aquí para darte la mano en lo que necesites. Mi pequeño y gran amor».