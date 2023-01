Lukas Graham lanza ‘4 (The pink album)’, su nuevo disco

Este viernes 20 de enero ha visto la luz 4 The Pink Álbum, el esperado nuevo disco de Lukas Graham, el grupo danés que triunfa en todo el mundo. La espera ha sido larga, sin embargo ha merecido la pena, pues tras su lanzamiento ha superado las expectativas de todos los fans de la banda.

Tras el lanzamiento de Home Movies como último adelanto del disco, el grupo ha desvelado el repertorio completo del disco. Un disco en el que han estado trabajando durante los dos últimos años, y que se presenta como su mejor proyecto musical hasta la fecha, con una cuidada producción detrás, tras haberse convertido en estrellas a nivel internacional.

El grupo danés regresa con fuerza este 2023, con la intención de comenzar una nueva etapa en su carrera en la música, que marque un antes y un después. Por ello, su nuevo disco es toda una declaración de intenciones, que no ha dejado indiferente a nadie.

Los desafíos de la paternidad, el matrimonio y la muerte de su padre fueron los temas sobre los que el vocalista del grupo construyó los cimientos de 4 (The Pink Album) . El resultado son 11 temas de inspiración en la música soul, donde mezclan el funky y el pop, demostrando todo su talento a la hora de componer.

El nuevo disco de Lukas Graham muestra el crecimiento musical y personal del artista danés junto a su banda. Con unos arreglos musicales, composición y ejecución estelares, se trata de un trabajo que con calma, las cosas siempre salen bien.

Por otro lado, el pasado 16 de enero Lukas Graham anunció a través de sus redes sociales las primeras fechas de su nueva gira. Bajo el nombre de The Pink Tour, se recorrerán gran parte del norte de Europa, así como también actuarán en Londres. No obstante, de momento no hay ninguna fecha confirmada para España.

«Volviendo a la carretera este año. Volviendo a alguna ciudad que he extrañado y visitando algunos lugares por primera vez. Será maravilloso mirar al público a los ojos. Para reír, bailar y llorar contigo mientras compartimos la experiencia de la música en vivo juntos», fueron las emotivas palabras que escribió el artista junto al anuncio de la gira.

I can’t wait to get back in the road and sing new songs! With us on tour are @drewsycamore full of well written pop songs to make you move & @minaokabesings delivers good vibes with her soothing vocal and catchy songs. Am I seeing you on this tour? pic.twitter.com/JogpgYqENE

— Lukas Graham (@LukasGraham) January 16, 2023