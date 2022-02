Lukas Graham ha empezado el año por todo lo alto. El grupo regresa con fuerza este 2022, con la intención de comenzar una nueva etapa en su carrera en la música, que marque un antes y un después. Por ello, su nuevo single es toda una declaración de intenciones.

La banda danesa líder de ventas multiplatino y nominado a los Premios Grammy, estrenó el pasado viernes su nuevo single ‘All of it all’. Una canción que ya se encuentra disponible ya en todas las plataformas digitales, y que como era de esperar, está siendo todo un éxito.

‘All of it All’, es una canción co-escrita con Jake Torrey, quien ha trabajado con artistas de la talla de John Legend, BTS o Lauv. Una canción en la que se aprovecha la sensibilidad del pop melódico de Lukas, el vocalista, allanando el camino para esta nueva etapa que ha comenzado en 2022.

All of it all is about just that. I want all of it all of it all. Even the bad stuff. Had a lot of fun writing and finishing this, looking forward to you dancing to it https://t.co/02Lr8J2CTK ❤️ pic.twitter.com/ObOMFJUG5y

— Lukas Graham (@LukasGraham) February 18, 2022