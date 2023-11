‘Land Rober’ tendrá hoy a esta invitada que asegura padecer «pibonexia»

Land Rober vuelve esta noche al prime time de TVG después de sus grandes audiencias de la semana pasada, consiguiendo un gran 13 % y reunir a 97.000 espectadores en Galicia gracias a Wilbur y a José Manuel Gayoso. Para hoy tendrá a una de las colaboradoras más divertidas de los últimos años.

Susi Caramelo se sentará con Roberto Villar y todos sus colaboradores para repasar su carrera y algunos de los momentos más divertidos de ella. Su última aparición en un programa fue en Cuentos Chinos, donde era colaboradora en plató y también visitaba las casas de famosos.

Pese a que su sección era una de las más populares, no pudo hacer nada para evitar su cancelación tras semanas de malas audiencias. También fue una de las estrellas de la última edición de Tu cara me suena, donde tuvo que reconocer ante el jurado y todo el equipo que en realidad no había bailado nunca después de haber dicho que siendo una niña asistió durante años a clases de baile.

Su reacción a la cancelación de su último proyecto fue, como no se podía esperar de otra manera, con mucho humor. «Espero que os haya gustado la primera temporada de Cuentos Chinos, deseando que se grabe la segunda», así anunció el final del espacio de Jorge Javier Vázquez.

Sufre pibonexia

La catalana, además de por sus colaboraciones en televisión, también ha triunfado como monologuista y humorista, avisando en muchas ocasiones que sufre un curioso trastorno: «Soy pibonéxica, que es creerte más buena de lo que estás».

De su relación con Galicia tendrá que hablar ante las cámaras de Land Rober, ya que su pareja es un dentista gallego del que no le gusta hablar porque es una persona anónima y alejada del mundo de la televisión. Eso sí, en El Hormiguero confesó que no le gusta quedarse en su casa de Madrid, ya que es muy pequeña -es una buhardilla- y él es muy alto, por lo que prefiere dormir en una hotel cercano.