Karol G deja atrás su etapa con Anuel AA tras tomar esta drástica decisión

Karol G continúa cosechando éxito con su Mañana Será Bonito Tour, pero recientemente se ha vuelto noticia por un motivo muy distinto. En 2021 se produjo su sonada ruptura con el también cantante Anuel AA y desde entonces han protagonizado diferentes momentos en los que han dado mucho que hablar. Sin embargo, la colombiana ha decidido dar por terminada por completo esa etapa.

El rapero por su parte tuvo una relación con Yailín con la que contrajo matrimonio y tuvieron un hijo. Finalmente rompieron también, pero incluso durante su relación no paró de mandar indirectas a la que fuera su ex pareja. La cantante ahora mismo se encuentra en una relación sentimental con Feid y este se ha vuelto el nuevo blanco del puertorriqueño. A través de diferentes gestos, canciones y mensajes no ha parado de intentar llamar la atención del Ferxo.

No es raro que las parejas se tatúen algún motivo relacionado con la persona a la que aman, pero esto entraña sus riesgos. Si acaso se llega a producir una ruptura, la tinta en el cuerpo permanecerá. Esto es lo que le ha pasado a Karol G, quien en su momento se tatuó el nombre completo de Anuel (Emmanuel).

A finales de junio la colombiana publicó varias imágenes de su vestuario de cuando acudió al desfile de Jacquemus de la Semana de la Moda masculina de París. En ese momento ya se habló mucho sobre el hecho de que la cantante conservaba intacto el tatuaje de su ex pareja en su mano y que se podía apreciar claramente en una de las fotografías.

La última novedad es que esto ha cambiado. En la última publicación que Karol G compartía tan solo hace unos días en su perfil de Instagram, sus seguidores no han podido evitar notar que en el lugar en el que estaba el nombre de Emmanuel ahora había una cicatriz. La artista ha tomado la decisión de eliminar el tatuaje y pasar página definitivamente.