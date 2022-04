Joaquín Prat se ha pronunciado sobre la situación que está atravesando Marta Riesco. El presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ ha mandado todo su apoyo a la reportera tras lanzar un importante comentario a Antonio David Flores.

Tras las vacaciones de Semana Santa, el periodista ha vuelto al trabajo y es plenamente consciente de la situación que está atravesando su compañera. Es por ello que el comunicador ha lanzado un contundente “zasca” contra el padre de Rocío Flores desde plató.

Joaquín Prat siempre se ha mostrado muy crítico con la reportera, sin embargo, no ha podido esconder la indignación que siente después de que el ex guardia civil se quejara de la presencia de la prensa. «Este deja plantada a su novia el día de su cumpleaños y no da señales de vida desde entonces… ¿Recuperado de qué va a estar este chico?», exclamaba el presentador.

Joaquín Prat comenta el comportamiento de Antonio David tras su ruptura con Marta Riesco: «¿De qué narices va?» #AR18Ahttps://t.co/uoMqrDUV3s — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 18, 2022

El periodista no entiende esta situación y se la traslada al resto de tertulianos en plató. «¿Esto de qué narices va? Del ‘in love forever’, viva el amor, te amo, mando unas rosas rojas el día del cumpleaños de Marta y tres días después Marta Riesco se sienta en ‘Ya son las ocho’ y dice que este señor no va a aparecer en su cumpleaños, que la ha dejado plantada y que se acabó la relación», comenta el comunicador sobre lo ocurrido en los últimos días.

Pepe del Real ha hablado sobre la situación de Antonio David Flores según las declaraciones que aportó su hija la semana pasada. «Estuvo en plató y nos contó que su padre no quería hablar con nadie, que estaba aislado y bloqueado, que ni tan siquiera hablaba con ella», explica el colaborador y responde a la pregunta de Prat.

«Por eso digo que ahora parece que quiere ver a gente, quiere hablar, sale a la calle e incluso atiende a su manera a la prensa», asegura el tertuliano. El propio Joaquín Prat ha asegurado que Marta Riesco está de baja médica desde el pasado miércoles. La reportera volverá hoy al trabajo dispuesta a recuperar la normalidad y quiere mantenerse lejos del foco mediático.