‘Secret Story’, hace unas semanas, anunció que iba a entrar en la casa un invitado VIP y que iba a ser nada más y nada menos que Kiko Rivera. El mismo día en el que iba a entrar en la casa, salió a la luz una polémica entrevista en la revista ‘Lecturas’. Entre otras cosas, daba a conocer que su hermana Isa Pantoja quiso quitarse la vida al intentar cortarse las venas.

Unas declaraciones que, como era de esperar, generaron muchísimo revuelo. Tanto es así que el equipo de ‘Secret Story’ tomó una de las decisiones más contundentes: cancelar la visita del hijo de Isabel Pantoja a “La Casa de los Secretos”. Finalmente fue Nagore Robles la que convivió durante unos días con los concursantes y, ahora, es el turno de Isa Pantoja.

El pasado jueves 17 de febrero pudimos ver cómo la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ dio por comenzada su pequeña aventura en ‘Secret Story’. Una decisión que tomó días después de confirmar, públicamente, que estaba pensando en tomar acciones legales contra su hermano tras las duras declaraciones que dio a la revista ‘Lecturas’.

Un nuevo movimiento con el que Mediaset deja muy claro de parte de quién está en esta guerra entre hermanos. Por lo tanto, tal y como ocurrió con Nagore Robles, pasará cuatro días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Su primera misión fue darles los huevos de la inmunidad a aquellas personas que consiguieron evitar salir a la palestra.

Pero antes de que esto sucediera, Isa Pantoja decidió hablar un rato con Carlos Sobera, presentador del formato. Es entonces cuando, entre otras tantas cuestiones, no dudó en dar a conocer si pensaba invitar o no a Kiko Rivera a su boda con Asraf Beno: “Van surgiendo cosas y yo voy cambiando las listas de invitados… Bueno, a ver cómo salgo de aquí. No sé si mejor o peor, pero bueno, tengo claro a los que no invitaría ahora mismo”.

De esta manera tan concreta, Isa Pantoja reconocía que “ahora, como están las cosas, pues de mi familia ya sabéis a quienes no porque no tengo relación y a mi hermano, tampoco procede”. Por lo tanto, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ afirmaba con contundencia que, en efecto, Kiko Rivera no está invitado a su boda con Asraf Beno. ¿Cuál será la reacción del DJ?