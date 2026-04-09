La inesperada respuesta de Alejo Sauras a una pregunta clásica de ‘La Revuelta’

El pasado miércoles 8 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. En esta ocasión, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía abrieron sus puertas para recibir a Alejo Sauras y Mariona Terés.

Los actores han pasado por el programa con la firme intención de presentar Barrio Esperanza, la nueva serie que aterriza en La 1 de Televisión Española. Como suele ser habitual, lo primero que hicieron nada más ser recibidos por el jiennense fue entregarle su regalo. En esta ocasión, se trataba de una mochila infantil con un dinosaurio azul.

Ante la cara de incredulidad de David Broncano, los actores de Barrio Esperanza explicaron el motivo por el que habían decidido llevarle ese presente: «Nos recordó a ti». Es más, quisieron añadir algo más: «La serie transcurre en un colegio, por eso te hemos traído regalos temáticos». Y es que, además de la mochila, le entregaron otros regalos, como fueron pipas y chucherías.

Lejos de que todo quede ahí, los invitados de La Revuelta se quedaron sin palabras al ver que Broncano también quiso hacerles un par de regalos. ¿En qué consistió, exactamente? En una entrada para un escape room, así como una camiseta con la cara de Hugo Silva. Y es que ambos habían sido vecinos del también actor.

Los actores presentan la serie ‘Barrio Esperanza’

Poco después comenzó la entrevista, en la que Alejo Sauras y Mariona Terés decidieron dar detalles de Barrio Esperanza, su nuevo proyecto en común. Por si fuera poco, también recordaron sus inicios en el mundo de la interpretación y, por ende, hablaron de temas muy personales como es el caso del fallecimiento de sus padres.

«Hablar de ellos es una forma de recordarlos y mantenerlos vivos», reflexionaron. Antes de finalizar la entrevista, Broncano no tuvo reparos a la hora de hacerles las preguntas clásicas. Como era de esperar, ambos se mostraron realmente contundentes a la hora de responder a ambas, especialmente a la que tiene relación con el dinero y el patrimonio.

Alejo Sauras y Mariona Terés se sinceran sobre su situación económica

«Tengo suficiente como para no saber cuánto», comenzó explicando Alejo Sauras, y añadió: «Soy una persona que no tiene vicios; con lo que tengo sé que tiro, estoy tranquilo financieramente». En cuanto a Mariona Terés, confesó que siempre ha sido «bastante precavida» con el dinero que ha ido ganando a lo largo de su trayectoria.

«No he tenido dinero nunca. Ahora tengo un colchoncito, me ha entrado», explicó, bajo la atenta mirada de David Broncano y los espectadores de La 1 de Televisión Española. Por si fuera poco, quiso añadir algo más al respecto, para intentar responder lo más certero posible a la primera de las preguntas clásicas: «Como para un coche o la entrada de un piso y lo que costaba hace 10 años».

Lo que es un hecho es que ambos tenían algo en común y es que, con el paso del tiempo, han decidido ir con pies de plomo en cuanto al dinero se refiere. No es ningún secreto que su profesión puede brindarles ciertos altibajos económicos, por lo que esa opción escogida por ambos es la más sabia de todas, ¡sin lugar a dudas!