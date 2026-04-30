No es ningún secreto que El Diablo Viste de Prada, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las películas más reconocidas, e incluso icónicas, de la historia del cine. Y siendo honestos, no es para menos. Es por eso que, casi dos décadas después, los más fieles seguidores de esta historia se han visto sorprendidos con la llegada de una secuela, donde las expectativas eran verdaderamente altas. A pesar de todo, lo cierto es que, con El Diablo Viste de Prada 2, han conseguido superarlas con creces. Aunque bien es cierto que no supera a la original, algo que era verdaderamente imposible, sí que está a la altura de lo que se esperaba.

Este proyecto ha llegado a los cines este jueves 30 de abril y, como es de esperar, han surgido muchas dudas al respecto. Una de las que más se repite, inevitablemente, es si El Diablo Viste de Prada 2 cuenta con una escena postcréditos. Muchos son los que han cogido la costumbre de quedarse en su butaca del cine hasta el final de la emisión de los créditos en busca de alguna escena que podría dar pie a una nueva etapa de la película o, incluso, cerrar alguna historia que quedó pendiente durante la emisión. Lo que era algo poco habitual en su día, ahora parece que son cada vez más las personas que buscan encontrar esa escena extra. En este caso, no hace falta que te imagines la respuesta: El Diablo Viste de Prada 2 no cuenta con escena postcréditos. Una decisión que también tomaron los creadores de Michael, y que te contamos en Happy FM.

Por lo tanto, puedes abandonar la sala del cine al terminar la emisión de la película, sin miedo a que puedas perderte algún tipo de escena extra. Y es que El Diablo Viste de Prada 2 presenta una narrativa como una película completa, por lo que no existe ningún tipo de necesidad de añadir una escena postcréditos, ni mucho menos.

Todo sobre ‘El Diablo Viste de Prada 2’

Estamos ante una de las secuelas más esperadas de los últimos tiempos. No solamente porque, en cierto modo, sería la continuación de una película que marcó a varias generaciones, sino porque siempre está la expectativa de si todo el equipo estará a la altura de lo que se espera de ellos.

Y así ha sido. No solamente por sus protagonistas, que han sabido volver a meterse en la piel de aquellos personajes que marcaron un gran punto de inflexión en sus trayectorias profesionales, sino que ahora lo hacen desde otro enfoque: mucho más maduro, pero, aun así, con esa misma esencia que les hizo brillar hace más de dos décadas. Así que si te apasionó El Diablo Viste de Prada, estamos seguros de que la secuela no te dejará indiferente. Es más, ¡estamos completamente convencidos de que te fascinará!