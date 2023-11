‘First Dates’: Leo sorprende al explicar el sexual motivo por el que se quiere reencarnar en una abeja

Cumpliendo con su objetivo de ayudar a encontrar el amor a los solteros de España, First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro. Durante su última emisión, el público tuvo la oportunidad de ser testigo de citas muy peculiares, pero la que llamó más la atención fue la que protagonizaron Leo y Nailia.

El primero en llegar al restaurante fue Leo, un hombre originario de Albacete de 67 años que tiene las ideas muy claras. «Me encanta la compañía femenina en todos los aspectos. La mujer es el mejor invento que Dios ha creado», dijo. Además, si se tuviera que reencarnar en algo, él lo tendría muy claro.

«Si me tuviera que reencarnar en un animal, sería en la abeja, sin lugar a dudas, porque me encanta absorber el néctar de las flores. Me encanta copular con muchas flores», afirmó. Su cita fue Nailia, más conocida como Nele, una masajista de origen ruso. «Me gusta mi trabajo porque me encanta ayudar a las personas a sentirse mejor, tras treinta minutos en mis manos salen como nuevas», admitió.

Listo para conquistarla, Leo se presentó ante ella con rosa en mano. Sin embargo, a la rusa no le convenció demasiado el soltero, a priori. «Prefiero más rosas, tres como mínimo, una sola no me gusta. Tampoco me gustan las personas con bigote porque me molesta al besarlas, me da como una alergia en los labios», declaró.

En la mesa, la pareja se fue conociendo poco a poco. El momento más tenso llegó cuando ambos se dispusieron a adivinar su edad. Pues, la soltera se ofendió cuando Leo le preguntó si tenía 62, a lo que ella señaló que tenía 52. Pero, nada más lejos de la realidad. Posteriormente, en privado, el comensal descubrió con el equipo de producción que había acertado y fue ella la que mintió sobre su edad.

«Estoy aquí cenando contigo y me he olvidado del mundo. Eres muy elegante y atractiva», le dijo el comensal como intento para salvar la cita. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Leo sí quiso tener una segunda cita Nailia. Ella, por su parte, cambió de opinión inesperadamente.

«Quería decir que no porque no me han gustado dos cosas que luego no han sido tan importantes, por eso me encantaría volver a verle», admitió. «La primera era que no me ha gustado que tuviera bigote. La segunda, que no haya pagado por la cena de los dos, pero no son cosas tan relevantes como para evitar conocernos», sentenció.