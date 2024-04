‘First Dates’: la insólita reacción de una soltera al ver uno de los tatuajes de su cita

First Dates ha vuelto a abrir las puertas de su popular restaurante del amor para dar la bienvenida, una vez más, a sus nuevos solteros. Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero participantes como Borja están dispuestos a luchar hasta conseguirlo.

El gaditano de 35 años se presentó como un chico divertido y muy trabajador. Tiene ganas de volver a enamorarse y conocer a una persona que le haga sentir esa ansiada chispa. Pero, ante todo, tiene muy claro quien siempre será la persona más importante de su vida. «Tengo una niña de 4 años, es lo más importante de mi vida y la persona que esté conmigo tiene que entender que ella es lo primero», afirmó.

Su objetivo es encontrar a una mujer activa, divertida y dispuesta a hacer todo tipo de planes. «Que esté medio loca como yo», aclaraba. Fue entonces cuando Sheila, su cita, llegó al local de Cuatro. La soltera extremeña de 30 años acudió al programa para encontrar a un hombre con el que formar una familia y sanar del pasado.

«Tengo muchas ganas de ser madre», confesó. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva, y así lo demostraron. «La barba que tiene, la ceja recortada, todo eso me ha gustado bastante y lo veo muy mono de cara», afirmó ella. «Todo el conjunto me ha llamado mucho la atención. Es totalmente mi tipo», comentó el comensal, por su parte.

En la mesa, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. «Somos parecidos en la filosofía de vida que tenemos. Somos muy trabajadores, los dos hemos vivido fuera por trabajo», comentó la soltera. Pero, consciente de la importancia del asunto, Borja no tardó demasiado en hacerle saber que era padre.

Sheila en First Dates: «Quería ser madre joven y tengo muchas ganas»

«No me importa que tenga una niña. Yo me dedico a los niños y me gustan», señaló ella emocionada. Asimismo, la comensal confesó que, lleva tanto tiempo queriendo ser madre que, si su última pareja hubiese sido el ideal ya lo habría sido. «Quería ser madre joven y tengo muchas ganas», insistía.

Otro punto en común entre la pareja fueron los tatuajes. Pero, hubo un tatuaje de Borja que espantó por completo a la soltera. Pues, para su desdicha, el soltero tenía tatuada a su última novia. «Me lo hice después de dejarlo con ella porque fue una etapa. La cara no es la de ella , pero el tatuaje que tiene ella si sale la cara original», se explicó.

«Ver el tatuaje de su segunda novia…no me gusta y no lo llevaría bien. Siempre que esté con él y tenga el brazo descubierto lo voy a ver», comentó ella. Un detalle que no le gustó nada y con el que sabía que, a la larga, les traería problemas. Sin embargo, y a pesar de ello, Sheila optó por obviar este inconveniente. Pues, disfrutó mucho de la compañía de Borja y quería seguir haciéndolo.