‘First Dates’: una comensal logra cumplir la fantasía sexual de su cita

Una noche más First Dates regresó a Cuatro para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a Ainhoa y Aaron, dos jóvenes residentes en Madrid que han congeniado desde el primero momento. Pero, un pequeño detalle sentenció por completo la cita.

Siendo la primera en llegar al restaurante, Ainhoa se presentó como una mujer muy romántica. La joven explicó que a pesar de vestir de negro y tener una apariencia un poco oscura, es el tipo de persona que en lugar de darte los buenos días, te escribe un texto lleno de corazones.

Su cita de la noche fue Aaron, un chico muy extrovertido que, al igual que Ainhoa, toca la guitarra. Ambos solteros se han mostrado muy felices con la elección del programa respecto a su cita, especialmente, tras ser conocedores que uno vivía en Leganés y otro en Villaverde Bajo. Debido a ello, el joven ha querido saber si ella era española, respuesta que Ainhoa resolvió con ciertos matices.

Asimismo, la madrileña le dijo que los únicos que no eran españoles eran sus abuelos. “Son extremeños”, le comentó. Pero, él le ha puntualizado “españoles, también”. Posteriormente, se han atrevido con el Rasca del amor de First Dates y además, de darse cuenta de que los dos se enamoraban de personas, no de sus géneros, Aaron ha visto como su fantasía sexual estaba a punto de hacerse realidad.

Al respecto, el soltero ha comentado que le encantaría hacer un trío con dos chicas o con algún amigo. Pero, una de las cosas que más desea es ir alguna fiesta en la que el dress code fuera látex y transparencias. Al conocer sus gustos, Ainhoa le ha explicado que ella sabía muy bien donde se realizan ese tipo de eventos y que podría llevarlo encantada. Palabras que emocionaron por completo al joven.

Al concluir la noche, en la decisión final del programa, Aaron aceptó tener una segunda cita con Ainhoa, pues estaba muy feliz con los planes que había hecho con ella. Pero, y para su sorpresa, la soltera señaló que ella prefería no volver a tener una cita con él porque no es el tipo de hombre que busca. Eso sí, el desánimo del chico no duró demasiado, pues el próximo sábado se iban juntos a una fiesta de látex.