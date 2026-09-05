Fecha y hora de estreno de ‘El Secreto’, la nueva serie turca de Antena 3

Una nueva vida se encuentra en la recta final de su historia y en Antena 3 ya han presentado a la producción que se encargará de tomar el relevo. El Secreto aterriza en la cadena líder de Atresmedia y lo hace como uno de los estrenos más importantes de este mes de septiembre. Y es que, efectivamente, la emisión del primer capítulo es inminente. Una serie que promete no dejar indiferente a nadie y que, según registros, ha sido vendida a más de 100 países. Pero, ¿cuándo dará el pistoletazo de salida a su trama?

De momento, son pocos los detalles que se conocen de la ficción. Pues, el objetivo es verla para conocer su historia y simpatizar con los personajes. Pero, de primeras, avisamos que presenta la historia de Serhat, un empresario que descubre que su esposa le ha ocultado que tuvo otra hija hace seis años. Por lo tanto, la situación es clara. Si su mujer dio a luz en secreto, estando ya casada con él, el padre de esa niña es otro hombre. Pero, si la situación ya no fuera complicada de por sí. Su mujer, Berrak, sufre un accidente y queda en coma. El empresario no puede confrontarla para conocer la verdad. Así pues, no muy lejos de la mansión en la que viven, hay una niña llamada Kader, que resulta ser la hija secreta de Berrak.

Fecha y hora de estreno de ‘El Secreto’

Como comentábamos en líneas anteriores, el estreno de El Secreto es inminente. Y es que, oficialmente, Antena 3 ha anunciado que la serie emitirá su primer capítulo este domingo, 6 de septiembre. A partir de las 22:00 h, hora antes en las Islas Canarias, los espectadores tendrán la oportunidad de tener una primera toma de contacto con esta producción.

Para poder verlo, tan solo es necesario tener sintonizado en la televisión el canal de Atresmedia a la hora citada. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, la plataforma de atresplayer también permite disfrutar de los contenidos del grupo de comunicación donde y cuando se desee.

¿Cuándo acaba ‘Una nueva vida’ en Antena 3?

Con la presentación de El Secreto por parte de los altos cargos de Antena 3, queda claro que Una nueva vida tiene los días contados. Pero, ¿cuándo se emite el gran capítulo final? Pues, tal y como se ha informado, el desenlace será emitido el domingo 13 de septiembre. Un último capítulo que promete no dejar indiferente a nadie.

De hecho, ya han avisado que habrá muchas sorpresas y se producirá un suceso inesperado. Ferit y Seyran recordarán todo lo que han vivido juntos desde que se conocieron. Eso sí, como bien sabemos, no todo han sido momentos felices. Pero, haya sido como haya sido, los Korhan se despiden de manera oficial.