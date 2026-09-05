Mitsubishi ha presentado el nuevo SUV todoterreno Montero, completamente rediseñado, posicionándolo como un modelo insignia de nueva generación que encarna el próximo capítulo de la marca. Fabricado en Tailandia, el modelo se lanzará primero en el mercado tailandés, seguido de Japón y Australia durante el 2026. A partir del 2027, la compañía planea lanzar este modelo en aproximadamente 100 países de todo el mundo.

Presentado en 1982, el Montero fue diseñado como un todoterreno 4×4 que combinaba un auténtico rendimiento y fiabilidad fuera de carretera con la comodidad de un turismo. Alcanzó gran popularidad, especialmente entre los amantes de la naturaleza, y se convirtió en uno de los modelos que impulsaron el auge de las autocaravanas en Japón durante la década de 1990. Con una producción total que superó los 3,29 millones de unidades a lo largo de cuatro generaciones, el Montero se consolidó como uno de los modelos más emblemáticos de Mitsubishi, ganándose una fiel clientela en más de 170 países y regiones.

Sus proporciones imponentes, marcadas por fuertes líneas horizontales, se complementan con un interior funcional, vanguardista y de exquisito diseño. Tanto en el interior como en el exterior, los motivos distintivos de generaciones anteriores del Montero se entrelazan en todo el vehículo, creando un diseño digno de un buque insignia de nueva generación.

Diseño exterior e interior

Partiendo de las proporciones audaces y verticales y el tema de diseño horizontal heredados del modelo de primera generación, el nuevo Montero evoluciona aún más el diseño con guardabarros robustos que expresan sus capacidades de rendimiento y superficies de carrocería esculpidas que realzan su imponente presencia. El diseño frontal transmite una sensación de fuerza interior inspirada en el kendo, un arte marcial tradicional japonés que enfatiza la disciplina y la compostura. Se ofrecen dos diseños de parrilla distintivos: una parrilla de barras horizontales que refleja la precisión de la artesanía japonesa y una parrilla de panal que evoca una belleza funcional y robustez aerodinámicas. Los faros adoptan un distintivo diseño en forma de T, creando una apariencia moderna y vanguardista.

El interior adopta un panel de instrumentos de orientación horizontal heredado de la primera generación del Montero, combinando funcionalidad con un habitáculo refinado. La pantalla monolítica integra dos pantallas de 14,3 pulgadas de alta visibilidad con gráficos inspirados en la tradición del Montero, incluyendo la pantalla Multi Meter que moderniza el icónico cuadro de instrumentos de tres indicadores. El material suave al tacto, con una técnica de costura inspirada en el Kimekomi, una artesanía tradicional japonesa, se aplica al panel de instrumentos y a los revestimientos de las puertas, creando una sensación de profundidad y calidad superior digna de un modelo insignia.

Un motor 2.4 turbodiésel de 204 CV

Un motor diésel limpio de 2.4 litros, especialmente desarrollado y equipado con un turbocompresor de geometría variable (VGT) de amplio rango, ofrece un par máximo de 480 Nm⁵, proporcionando una aceleración potente y con gran capacidad de respuesta desde parado hasta altas velocidades. Este motor se combina con una transmisión automática de 8 velocidades (8AT) de nuevo desarrollo con modo deportivo, que ofrece cambios de marcha suaves y fluidos.

Tanto en carretera como fuera de ella, el sistema de propulsión combina una aceleración que responde fielmente a las intenciones del conductor con una mayor insonorización, brindando una experiencia de conducción refinada.

Dispone de siete modos de conducción seleccionables, cada uno optimizado para condiciones específicas: Normal, Eco, Grava, Nieve, Barro, Arena y Roca. Estos modos permiten a conductores de todos los niveles disfrutar de una conducción segura en una amplia variedad de superficies. Además, los grandes discos de freno de 18 pulgadas y el servofreno eléctrico proporcionan una frenada firme y segura.