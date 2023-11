Esta es la gira de despedida de Andy y Lucas antes de su retirada: fechas y ciudades

Tras más de 20 años de carrera, Andy y Lucas anunciaron el pasado martes 14 de noviembre su separación y una gira de despedida. El dúo gaditano recorrerá cuatro ciudades para poner fin a su carrera musical y cantar por última vez grandes éxitos como Tanto la quería o Son de amores.

«Hace 5 años tomé las riendas empresariales de Andy y Lucas, y de un año para atrás me daban unos mareos y me dijeron que tenía la tensión bastante alta. Me derivaron al cardiólogo, tengo una pequeña válvula, y lo mejor es bajar un poco el ritmo», contaba Lucas para explicar los motivos de esta decisión. Aunque fue Andy quien dijo que no saben si volverán en algún momento.

La gira de despedida del dúo, Nuestros últimos acordes, constará de cuatro conciertos y pasará el próximo 2024 por Madrid, Cádiz, Barcelona y Sevilla. Han aclarado que cabe la posibilidad de añadir más fechas si consiguen llenar los recintos. «Quien quiera vernos este 2024 ya sabe que es la última», decía Lucas acerca de esta gira.

Las entradas para la última gira de los artistas saldrán a la venta el próximo viernes 24 de noviembre. Aún no se saben los detalles acerca de la hora ni de la plataforma para adquirir los tickets. Lucas dejó caer una estimación acerca de los precios, animando al público a que «invierta 40 o 50 euros que cueste la entrada». Todavía habrá que esperar para conocer el coste exacto para acudir a los conciertos.

Llegado el momento….NUESTROS ÚLTIMOS ACORDES…🎤🎤 os esperamos. pic.twitter.com/JPiE2ZlrPV — Andy Lucas oficial (@_AndyyLucas_) November 14, 2023

Andy y Lucas se despiden de la música y de los escenarios, pero han querido tener una última oportunidad para decir «adiós» a sus fans, que han recibido la triste noticia de una forma inesperada.

Estas son las fechas y ciudades por la que pasarán: