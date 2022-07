‘Déjate Querer’ provoca un sonado regreso a Telecinco con sus invitados de hoy

Tras vivir el inesperado encuentro, con beso incluido, de Amador Mohedano y Rosa Benito, Déjate Querer sigue apostando por los personajes del corazón. Toñi Moreno recibirá como invitados en el plató a dos personajes que protagonizarán un sonado regreso a Telecinco.

Tras varias semanas perdiendo su batalla contra La Voz Kids en la noche de los viernes, el espacio de reencuentros ha encontrado la que parece la fórmula para su recuperación. Además de mudarse a los sábados, el programa mantiene su apuesta por los famosos habituales de Telecinco dejando a un lado las historias de personas anónimas.

Michelé Calvó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Calvó (@michellec_p)

La actriz madrileña, aunque criada en Canarias, en la protagonista de varias de las últimas series de Mediaset España. Tras triunfar en Secretos de Estado, en los últimos años ha estado presente en Desaparecidos y Madres, amor y vida.

Aunque su presencia estuvo anunciada la semana pasado, la historia de Amador y Rosa hizo cambiar los planes del equipo de Déjate Querer. Con una semana de retraso, los espectadores podrán escuchar su historia de superación.

La actriz emocionará a Toñi Moreno al dejar claro que su carrera no ha sido un camino de rosas: «No fue fácil, yo no llegué y me dieron un protagonista». Pese a las dificultades, está orgulla de los conseguido y quiere lanzar un mensaje positivo: «Quiero que la gente que me escuche, que luchen porque se llega».

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Déjate querer (@dejatequerertv)

El hermano de Jesulín de Ubrique y su mujer han sido acusados en numerosas ocasiones de ser los topos de Ambiciones. Kiko Hernández y José Antonio León les destaparon hace una semanas en Sálvame que Víctor pasaba información a los periodistas, algo que seguro no ha sentado bien en el seno de la familia Janeiro.

El pasado como periodista de Beatriz, fue reportera de Telecinco, hizo que la pareja se llegase a conocer. Desde que saliese a la luz su noviazgo, ella decidió dejar la primera línea de la televisión para pasar a ser un personaje, una historia que recuerda mucho a lo que está sucediendo con Marta Riesco y Antonio David Flores.