Carmen Borrego, entre lágrimas al hablar de las primeras navidades sin María Teresa Campos

El pasado miércoles 3 de enero pudimos disfrutar de un nuevo programa de Así es la vida en Telecinco. De esta forma vimos cómo los colaboradores, entre los que se encontraba Carmen Borrego, se pronunciaron tras las emotivas palabras de Terelu Campos en su blog de Lecturas, donde se sinceraba sobre cómo han sido estas primeras navidades sin María Teresa Campos.

«Que hable Alejandra», comenzó diciendo la hija pequeña de la fallecida comunicadora. Es entonces cuando la hija de Terelu Campos comenzó a hablar: «No tengo mucho que decir. A mí estas cosas no me hacen mucha gracia». Como era de esperar, sus compañeros de Así es la vida se quedaron extrañados con su respuesta, por lo que la joven continuó explicándose:

«Es la forma de desahogarse de mi madre y yo prefiero que esto quede en familia, pero son sus hijas y tienen el derecho de decir lo que les dé la gana», reconoció Alejandra Rubio. A pesar de esta opinión, Carmen Borrego quiso dejar claro que estaba de acuerdo con las palabras de Terelu en su blog en Lecturas.

Carmen Borrego se rompe al contar cómo ha vivido las navidades sin su madre: «Han sido muy duras» #AsíEsLaVida https://t.co/iLKFxgQk51 — Así es la vida (@asieslavidatele) January 3, 2024

«Las navidades han sido muy duras», reconoció la colaboradora. «El día 24 me pasó lo mismo que a ella. Lloramos tanto durante el día que a la cena ya llegamos lloradas», aseguró, antes de hacer una pausa para evitar romperse en directo. Poco después, Carmen continuó explicando cómo se sintieron en estos días tan señalados y tan complicados para las dos.

«Solo voy a recordar que no hemos pasado el fin de año juntas porque hace tiempo que nosotros no pasamos el fin de año juntos, porque yo estoy con la familia de mi marido. Me tengo que dividir», explicó. A pesar de intentarlo, finalmente rompió a llorar cuando explicó cómo fue esa primera conversación con Terelu tras las Campanadas.

«Esa primera llamada… No voy a poder seguir», reconoció la tertuliana. Como era de esperar, Sandra Barneda no dudó en mostrarse de lo más comprensiva con su compañera, al ser consciente de lo duro que estaba siendo todo para ella: «Es algo que pasa en todas las familias. En un momento o en otro tienes que pasar tus primeras navidades con ausencia de tus seres queridos».