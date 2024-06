Blanca Manchón, decepcionada con Gorka tras ‘Supervivientes 2024’: «Ese vínculo jamás existió»

Blanca Manchón ha regresado a España. Tras convertirse en la última expulsada el pasado jueves, la deportista olímpica ha vuelto al país para reencontrarse con sus seres queridos tras estar más de 100 días fuera. Una aventura televisiva que la ha marcado en todo tipo de aspectos, pero por la que también ha tendido que sufrir varios enfrentamientos.

Como es habitual en la temática del concurso, los expulsados se presentan en el plató de Telecinco para tener una entrevista junto a uno de los presentadores. Al respecto, Manchón ha realizado un pequeño repaso de sus últimos tres meses por Honduras. Pero, también ha hablado de su relación con Gorka Ibarguren, quien fue su compañero de aventura en la isla.

Para sorpresa de todos, la sevillana ha cargado duramente contra el vasco. «He entendido que esa amistad o vínculo nunca existió. Me tenía como inquina. No sé si sería por competencia o rechazo», comenzaba diciendo. «Él me decía que sí, que me admiraba mucho, y yo le decía que por favor lo demostrara con algún acto», confesaba.

Pero, las acciones de su compañero hacia ella terminaron sentenciando su relación. Considera que no habrá una amistad de cara al futuro, por lo que el vínculo que compartían, como concursantes de Supervivientes 2024, se ha quedado en Honduras.

Por otro lado, y respecto a su paso por la isla, la deportista olímpica lo tiene claro. «Supervivientes me ha servido para saber que aunque todo esté perdido, siempre hay una luz a la que agarrarse», dijo muy emocionada. Asimismo, y sobre lo que más le ha costado de esta aventura, ha sido sincera.

Blanca Manchón habla de su mayor reto en Honduras

«Me perdí el cumple del primer año de vida, era mi espada de Damocles, porque me he perdido cumpleaños del mayor cuando estaba en las competiciones, pero de los pequeños no, y me ha afectado. Es algo con lo que he tenido que lidiar», admitió.

Blanca Manchón siempre ha sido muy criticada por mantenerse neutral y no posicionarse durante las polémicas. Por ello, la sevillana ha querido hablar con contundencia. «Evidentemente, me he movido mal, pero por no tener ni idea de moverme en un reality como este», afirmaba.

«Pensaba que, en un principio, se veía más la supervivencia … Luego intentaba tener más amistad y he ido dando bandazos», confirmó. Eso sí, no tiene ningún tipo de dudas sobre la valoración personal de su concurso. «La valoración es muy positiva. Esto ha sido una experiencia religiosa y ancestral para mí», confesaba.

«Me voy siendo una nueva Blanca, mucho mejor persona, mejor madre, mejor esposa y mejor de lo que era yo», sentencia. Una postura que se asemeja a la de Gorka Ibarguren, quien reconoció, la pasada noche del 16 de junio, estar muy orgulloso de su concurso. Recordemos que la edición concluye este próximo martes 18 de junio y lo hace para dejar paso a Supervivientes All Stars, que comenzará el próximo día 20.