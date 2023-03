Bizarrap pone fecha de estreno a la ‘BZRP Music Session #54’ con Arcángel

La próxima session de Bizarrap ya está en marcha. El productor argentino se ha colocado en lo alto de la industria musical a nivel mundial, y tras sus dos números uno consecutivos con Quevedo y Shakira, ya tiene preparada su próxima session, con Arcangel como protagonista.

En las redes sociales se especulaba desde hace semanas sobre quién sería el siguiente artista en pasar por el estudio de Bizarrap. Y este martes, el productor argentino compartió una serie de pistas, antes de anunciar su session con Arcangel.

A través de un fragmento de apenas unos segundos de duración, como pista para que sus fans pudieran adivinar el nombre del protagonista de su próxima session, fueron muchos los fans que adivinaron que se trataba de una canción junto al reconocido rapero estadounidense.

