Big Time Rush, hace unos cuantos años, se convirtió en una de las bandas estadounidenses que más éxito cosechaba en todo el mundo. Su grupo saltó a la fama gracias a una serie que llevaba el mismo nombre y que se emitía en Nickelodeon. Tras haber realizado una nueva gira mundial que pasó por España, Logan, Kendall, James y Carlos han tomado la firme decisión de volver a subirse a los escenarios de medio mundo con un nuevo tour: BIG TIME RUSH IN REAL LIFE WORLDWIDE. Por lo tanto, los integrantes de Big Time Rush no van a ofrecernos un show cualquiera, sino algo verdaderamente novedoso. ¿El motivo? La banda va a tocar todas y cada una de las canciones que han formado parte de la serie de Nickelodeon. Debemos tener en cuenta que muchas de ellas jamás se han tocado en directo, por lo que será una oportunidad única para que sus fans más nostálgicos.

Y todo porque van a poder disfrutar de aquello que, hace años, era un sueño que parecía que no iba a hacerse realidad jamás. Pero no todo queda ahí, puesto que los integrantes de Big Time Rush tienen muchas más sorpresas preparadas para esta nueva gira que comenzará el 9 de julio en Birmingham (Alabama, Estados Unidos) y en la que no solamente recorrerán Estados Unidos, sino también gran parte de Europa. Y es que a este tour también se suman Stephen Kramer Glickman y Katelyn Tarver, que interpretaban a Gustavo y a Jo en la serie de Nickelodeon. ¡Algo verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular! Con estos primeros detalles, ya podemos hacernos una idea de que estamos ante un sueño hecho realidad para las Rushers de todo el mundo, puesto que estamos ante una reunión absolutamente espectacular, a la par que épica.

Fechas y ciudades en las que Big Time Rush actuará en España

Como no podía ser de otra manera, al tratarse de una gira muy especial, Logan, Kendall, James y Carlos no han querido olvidarse de las Rushers españolas. De esta forma, la banda ha confirmado que actuarán en el Sant Jordi Club de Barcelona el 29 de noviembre, mientras que el 30 de noviembre se subirán al escenario del Palacio Vistalegre de Madrid.

Cómo comprar las entradas para Big Time Rush en España y precios

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la venta de tickets se hará de forma escalonada. A partir del 26 de febrero a las 10:00 horas se podrán adquirir a través de LiveNation para clientes del Banco Santander. Tan solo un día después, a la misma hora, se activará la preventa de entradas para usuarios registrados en LiveNation.

Por último, la venta de entradas general para los conciertos de Big Time Rush estará disponible a partir del 28 de febrero a las 10 hrs, y se podrán comprar a través de LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Ahora bien, dependiendo del recinto y de la zona escogida, el precio de los tickets puede variar. ¡Esto es lo que debes saber!

Precio de las entradas para el concierto de Big Time Rush en Barcelona

62,50€ + 8,50€ gastos

Precios de las entradas para el concierto de Big Time Rush en Madrid:

PL1 GRADA 75€ + 10€ gastos

PL2 PISTA 62,50€ + 8,50€ gastos

PL3 GRADA 62,50€ + 8,50€ gastos

PL4 GRADA 52,50€ + 7€ gastos

PL5 GRADA 45€ + 6€ gastos

Por lo tanto, si tienes dudas de si asistir o no a alguno de estos conciertos de esta gira tan sumamente espectacular, ¡no te lo pienses! Si hay algo que destaca en Big Time Rush es la energía que desprenden en todos y cada uno de sus shows, y en este tour no va a ser menos. ¡No dejes que te lo cuenten!