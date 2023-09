El ‘Becario’ del Mocito Feliz: su nombre real y por qué es conocido

Hace unos cuantos años, durante diversas emisiones en directo de varios programas como es el caso de Sálvame o El programa de Ana Rosa, fuimos testigos de cómo el Mocito Feliz dejaba de estar solo. A su lado se encontraba un joven que, rápidamente, se hizo popularmente conocido como «Becario del Mocito Feliz». Poco a poco, y día tras día, iba apareciendo en más y más conexiones en directo.

El joven, cuyo nombre real es Álvaro Pinazo Robles, ha aprovechado muchas historias de famosos del corazón cuyos protagonistas viven en , como es todo lo que tenía que ver con Antonio David Flores, Olga Moreno y Rocío Flores o, incluso, ha llegado a estar presente en el ingreso hospitalario de Kiko Rivera en Sevilla, al que acudieron tanto su hermana Isa Pantoja como su madre Isabel Pantoja. En todas esas imágenes, estaba él tras José Antonio León, reportero de Sálvame, y resto de reporteros.

Pero no es la primera vez que hemos visto al Becario del Mocito Feliz en televisión. De hecho, llegó a participar en First Dates para intentar encontrar a su media naranja. Entre otras cuestiones, llegó al restaurante más famoso de la televisión definiéndose de la siguiente manera: «Muy patriota y de derechas a muerte».

Por si fuera poco, añadió: «Mi pasión es el Málaga y España. Soy patriota de los de pulserita y cofrade». El Becario del Mocito Feliz aprovechó su participación en First Dates para hacer una confesión respecto a su ex pareja: «Mi exnovia era independentista y de Barcelona, imagina lo enamorado que estaba de ella para aguantarla. Si me entra alguien de Podemos y no me lo dice, a lo mejor me puedo mantener, pero…»

¡Pero ha salido más veces en televisión! Una de las más sonadas tuvo que ver con una de las fechas más señaladas por los españoles. Estamos hablando, cómo no, de la Lotería de Navidad. Varias han sido las ocasiones en las que Álvaro ha acudido, disfrazado, al Teatro Real. Una de ellas fue captada por los compañeros de Antena 3 Noticias.

El Becario del Mocito Feliz, muy activo en redes sociales

Álvaro cuenta con un perfil oficial en Tik Tok, en cuya biografía podemos leer lo siguiente: «Donde esté la noticia, me verás». ¡Y tanto que es así! En la red social, comparte los vídeos de diversos programas de televisión en cuyas conexiones en directo aparece. Una de las más sonadas nos hace viajar al momento en el que Magdalena, tía de Isabel Pantoja, apareció en el tanatorio para despedir a Bernardo Pantoja. Al no dejarla pasar, y visiblemente agobiada por la situación, terminó desmayándose. Entre las personas que lograron cogerla antes de que cayera al suelo, se encontraba precisamente el Becario del Mocito Feliz. Y, como esta situación, ¡hay decenas!