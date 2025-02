No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 6 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 240 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Begoña ha hecho saber a Damián que está convencida de que Jesús tiene algo que ver en la detención de Andrés. Así pues, los espectadores van a poder ver cómo los Merino deciden posicionarse sobre la culpabilidad de Andrés, mientras que Jesús hace todo lo que está en su mano por manipular a Damián con el objetivo de hacerle creer que Andrés es culpable.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han observado cómo Gema hace saber a María que se marcha. Aun así, no tarda en prometerle que va a conservar su amistad sin importar en absoluto la distancia. Digna opta por dejar a un lado, por el momento, la guerra que hay entre familias. Y todo para tratar de mostrar su apoyo a Damián tras ser conocedora de la inesperada detención de Andrés. Por si fuera poco, Luz ha confesado a Begoña su firme intención de abandonar el dispensario, mientras que Tasio, que está preocupado por Andrés, no ha dudado en ofrecer su ayuda. A pesar de los esfuerzos, tras la votación, el joven no recibe el trato que esperaba por parte de los De la Reina, ni muchísimo menos. Don Pedro se niega en rotundo a quedarse de brazos cruzados, mostrándose decidido a impedir la salida de la cárcel de Andrés, sin importar en absoluto las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 241 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 7 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo los planes de don Pedro por dificultar la salida de Andrés de la cárcel siguen adelante. María, que al fin y al cabo es la culpable de la muerte de Víctor, se muestra decidida a hacer algo al respecto. Joaquín sigue de cerca los movimientos de Tasio en su nuevo puesto de trabajo. Es un hecho que la relación es cada vez más compleja.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Luz ha compartido con Marta la noticia de que va a dejar de ser médico en la colonia, mientras que don Pedro exige a Joaquín que mantenga a Marta alejada de la fábrica. Damián espera, con ansias, la llegada del gobernador Miguel Ángel Vaca, y todo para pedirle ayuda con la complicada situación que está atravesando Andrés.

Joaquín habla personalmente con Digna y Luis para saber qué debería hacer respecto al nuevo cargo de Marta en la empresa, mientras que Tasio da el importantísimo paso de desahogarse con Claudia. Al fin y al cabo, dadas las circunstancias, ni los Merino ni los De la Reina quieren contar con él después de la traición en la votación. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.