No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de las semanas, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 2 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Así pues, los espectadores van a poder ver cómo Seyran ha confesado a Halis todo lo que está sufriendo. Es más, le hace saber que Pelin era la novia de Ferit y que toda su familia lo sabía. Es por eso que no tarda en hacerle una firme petición. ¿En qué consiste, exactamente? En que ponga orden en la casa a la mayor brevedad posible para evitar que las cosas se compliquen cada vez más.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Halis se muestra profundamente enfadado y decepcionado con todos y cada uno de los miembros de su familia. Así pues, les quita todas y cada una de sus responsabilidades. Tanto es así que toma la firme decisión de volver a tomar el control en la empresa, llevando a su nieto para que aprenda a defenderse en el ámbito de la contabilidad. Seyran da el importantísimo paso de pedir disculpa a Pelin por cómo la trató pero, aun así, ha querido pedirle que se aleje de ellos cuanto antes. Al fin y al cabo, la mujer de Ferit está convencida de que no va a poder confiar en él si ella está en sus vidas. Por si fuera poco, Ferit y Seyran están cada vez más unidos, pero ella necesita más de tiempo y que su marido le demuestre que la quiere.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 9 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Halis empieza a mostrarse profundamente harto del comportamiento de su familia. Hasta tal punto que da el importantísimo paso de poner a Latif al cargo de la mansión. Seyran se muestra profundamente emocionada puesto que siente que Ferit la quiere de verdad.

Aun así, no es capaz de confiar en él. Al fin y al cabo, una nueva de su marido ha provocado que monte una escena en un restaurante. Seyran descubre que Ferit no estaba mintiéndole, sino que le estaba preparando una bonita sorpresa. Pero no todo queda ahí, la joven da el paso de renunciar al trabajo con Efe. Un gesto que deja completamente sin palabras a Ferit, ya que no se lo esperaba. Fuat siente que su abuelo siempre ha querido a Ferit y, por ende, le ha tratado mucho mejor.

Es por eso que no puede evitar sentirse inferior, algo que termina haciéndoselo saber a todos en una cena. Halis estalla contra su nieto y este se marcha entre lágrimas, profundamente desconsolado. Por si fuera poco, al día siguiente, Fuat toma la decisión de romper su matrimonio. Seyran está convencida de que Ferit está engañándola, pero acaba descubriendo que todo era producto de una sorpresa. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.