Arelys Ramos se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2023, especialmente al salir a la luz la ruptura entre su hijo Yulen Pereira con Anabel Pantoja. El esgrimista viajó hasta Honduras para contarle la noticia, aunque no quiso entrar en detalles. Arelys al enterarse, se mostraba muy disgustada y comentaba que tenía una conversación pendiente con Anabel en cuanto saliera del programa, y ese día ha llegado.

Durante la última gala de Supervivientes, la madre de Yulen Pereira se convertía en la última expulsada de la edición, este pasado martes 25 de abril, la concursante visitaba por primera vez el plató de Tierra de Nadie. Allí, Carlos Sobera aprovechaba para preguntarle qué tal se había tomado la decisión de ruptura entre su hijo y Anabel Pantoja, seguido de un video donde se mostraban todas las imágenes de lo ocurrido con la pareja mientras ella estaba en Honduras.

“Por hablar, habla todo el mundo. Entiendo que los que saben los motivos son ellos. Recuerdo a todo el mundo que mi hijo fue a Supervivientes 2022, aparte de haber sido pareja de Anabel Pantoja, por si a alguien se le olvida”, decía un tanto molesta. Aunque si ha confesado que hubo una cosa que le sorprendió bastante, se trataba de la exclusiva que dio Yulen Pereira para la revista Lecturas, donde anunciaba su separación.

“Me chocó el titular, porque es tan discreto que me rayé un poco al saber que había hecho una entrevista. Entendí que era porque entonces igual la otra persona ya lo había hecho”, comentaba al resto de colaboradores. Carlos Sobera quiso saber un poco más de cómo había vivido ella la relación desde dentro: “Me sorprendió muchísimo, me puse a llorar, me da igual que la gente piense que soy una falsa. Me gustaría saber qué es lo que ha pasado realmente. No es que vaya a arreglar nada, pero la he conocido, ha estado en mi casa y creo que puedo hablar con ella”, terminaba diciendo.