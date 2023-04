Anabel Pantoja se niega a hablar con Jorge Javier Vázquez en directo en ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez vuelve a la carga contra Anabel Pantoja, en directo, durante el programa Sálvame. Unas horas después de lanzarse la exclusiva sobre que el final de la relación con Yulen Pereira se acabó por los celos y las inseguridades de la sobrina de la Pantoja, el programa acudía hasta su casa para conocer cómo se encontraba en esos momentos y conocer su opinión de los hechos.

“¿Qué bomba tienes por favor que me va a explotar la barriga?”, preguntaba Anabel Pantoja muy sonriente, al ver al reportero en la puerta de su casa. Este esperaba encontrarse a la influencer algo triste o disgustada por lo ocurrido, pero se sorprendió al encontrarse todo lo contrario, una Anabel contenta, sonriente y con muchas ganas de presentar su nueva colección de joyas al mundo.

Anabel Pantoja no quiere hablar con Javier Vázquez en #yoveosálvame: «Que me llame por teléfono mejor, que me está dando mucha caña»https://t.co/V6jKxmbgsA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 12, 2023

El reportero insistía en que le comentase algo sobre la exclusiva que acababa de sacar su ex pareja, pero esta no quería hablar del tema: “No te voy a contestar a eso, solo te voy a decir que estoy super contenta de estar trabajando y de todo lo que estoy haciendo”, expresaba. En ese momento Jorge Javier Vázquez le pedía que le pasara a Anabel para poder hablar con ella, lo que no se esperaban era que esta iba a negarse a hablar con el presentador.

“No mira dile a Jorge que me llamen mejor por teléfono que me está dando mucha caña últimamente, y estoy atendiendo a Baby porque es el cuñado de Celeste”, repetía. Sin embargo, Jorge Javier continuaba insistiendo en que le dijese que a Yulen no le nacía besarla cuando estaban juntos. Una vez que Anabel ya se había ido, el presentador de Sálvame aprovechaba para decir unas cuantas palabras sobre la joven: “Anabel pertenece a los Pantoja y no quiere compañeros de viaje, quiere súbditos y cuando el súbdito falla se le expulsa de la corte”, aclaraba.