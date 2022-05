No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado lunes 2 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 2358 donde, entre otras cuestiones, vimos que Uriarte ha dado a conocer una información realmente comprometida sobre Carmen.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2359 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera vemos cómo Carmen ha confesado a Raúl los verdaderos motivos por los que provocó el incendio en la tienda de Garlo situada en la calle Preciados. Y es que todo se debe a las deudas que tenía por el juego.

De esta manera, la mujer se sincera con su hijo al hacerle saber de la deuda que contrajo con Uriarte para poder hacer frente a esta complicada situación económica. Y, desde entonces, el empresario la ha estado chantajeando para que le devolviera el dinero de una vez por todas. Tras esta confesión, Raúl no entiende qué es lo que le une a Uriarte para que éste le prestara el dinero.

Raúl y Coral sellarán su compromiso en tan solo tres semanas. 👫💍 #AmarEsParaSiempre https://t.co/1I3dWoVs5r pic.twitter.com/j22WfVO04x — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) May 3, 2022

Quintero, tras el accidente, ha regresado a casa por lo que todos se vuelcan en cuidarle. Todos menos Visi y Benigna, quienes no se atreven a visitarle por miedo a no ser perdonadas. Coral se sincera con Paloma sobre su inminente boda con Raúl, dejándole muy claro que le agobia el hecho de que vaya a ser todo tan rápido.

Paloma, por su parte, cree que todo es una fachada ya que sabe que Coral no está enamorada de Raúl. A pesar de todo, la joven tiene la decisión tomada: confía que el cariño que ella y Raúl se tienen será la base para sostener su matrimonio. Paloma ve cómo su relación con Fran no está funcionando como querría. Y es que el joven no duda en rechazarla una y otra vez.

Penélope ha conseguido que Esther acuda a la policía, por lo que don Fernando ha sido detenido. Lo cierto es que la maestra cree que este gesto podría traerle consecuencias en el colegio. Medina, tras escuchar una conversación entre Cristina y Sonia, está absolutamente decidido a dejar atrás su etapa en ‘Flechazos’. Todo ello mientras Carmen, finalmente, ha dado a conocer a Coral su gran secreto. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.