¿Se ha puesto de moda inyectarse grasa de personas muertas? Lo que hay de cierto

En Happy FM llevamos semanas siguiendo la pista a esta tendencia gracias a la tiktoker @aquisandrax (Aquí Sandra), creadora española afincada en Miami con más de 4,3 millones de seguidores, que fue quien primero nos puso sobre aviso con un vídeo, titulado: «La nueva moda estética en EEUU, los rellenos Zombie, se llama AlloClae», que ya acumula más de 138.000 ‘me gusta’ y cerca de 1.500 comentarios. Y es que, lejos de ser una simple curiosidad viral, se trata de una realidad clínica que gana terreno entre pacientes de Estados Unidos y que poco a poco está llegando a Europa. Se trata, y no es ninguna broma, de inyectarse grasa procedente de cadáveres para recuperar el volumen corporal perdido tras adelgazar con fármacos como Ozempic.

Qué es exactamente AlloClae y cómo se fabrica

El producto tiene el nombre comercial de AlloClae, pero la compañía no ha podido evitar que se utilicen nombres en redes sociales como ‘grasa Zombie’. Según aseguran, es un injerto de tejido adiposo humano donado por el fallecido. Detrás de este producto está la compañía Tiger Aesthetics y ha sido aprobado por la agencia estadounidense del medicamento. Tras la donación de los difuntos y la extracción, los tejidos pasan por un proceso de esterilización y purificación que elimina las células vivas, el ADN y otros componentes que podrían provocar rechazo en el organismo. Lo que finalmente se inyecta es, sobre todo, la matriz extracelular del tejido adiposo, rica en colágeno y proteínas. Para entenderlo mejor, este producto no es un relleno, lo que hace es provocar que el cuerpo del paciente que se lo inyecta genere más tejido adiposo. Por lo tanto, no cambia nuestro cuerpo, sino que provoca una reacción.

A diferencia del injerto de grasa tradicional, en el que se extrae grasa del propio paciente mediante liposucción para transferirla a otra zona, AlloClae llega ya listo para usar en jeringa, sin necesidad de anestesia general ni ingreso hospitalario, con un procedimiento que suele durar menos de una hora.

Lo que cuenta la empresa sobre este polémico producto

La compañía que lo fabrica y comercializa en centros de estética de todo Estados Unidos define este método en su propia web como «la primera solución de contorno corporal no quirúrgica diseñada para usarse allí donde exista grasa».

Esta compañía no se puede negar, es revolucionaría y anuncian que han llegado los primeros al futuro de la medicina estética. En su web aseguran que sus inyecciones «no contienen células vivas», aunque sí advierte de posibles complicaciones como formaciones quísticas, dolor, infección o reacciones alérgicas.

Se trata de la solución a los efectos del Ozempic

El producto ha encontrado un mercado inesperado precisamente entre los usuarios de fármacos GLP-1 como Ozempic y Wegovy: personas que han perdido peso de forma muy rápida y buscan devolver volumen a zonas como el pecho, los glúteos o el rostro, después de que la pérdida de grasa generalizada haya dejado piel flácida y rasgos hundidos. Este tipo de imagen, especialmente en la cara, hace que muchos famosos no puedan ocultar que han utilizado estos métodos para perder peso, por eso necesitan camuflarlo para que su secreto no se descubra.

Alrededor del 11 % de los estadounidenses toma actualmente este tipo de medicamentos para adelgazar, un dato que ayuda a entender por qué la demanda de este tipo de rellenos ha crecido tan rápido en tan poco tiempo. Aunque en 2025 ya estaba disponible, no ha sido hasta 2026 cuando se ha vuelto tendencia.

AlloClae no está disponible en España

A fecha de publicación de este artículo este producto no está disponible para su venta en España, puesto que primero tendría que pasar los controles sanitarios europeos, algo que parece complicado por todos los dilemas éticos que plantea este método.

En caso de llegar a nuestro país, primero tendría que responder a muchas preguntas sobre la procedencia de los tejidos de los fallecidos, puesto que en Estados Unidos la polémica que rodea a la ‘grasa zombie’ es que los familiares de los fallecidos aceptan la donación de órganos y tejidos, pero siempre pensando en ayudar a otras personas en transplantes y no para que sean utilizados en un tratamiento de belleza. Además, tampoco reciben ningún tipo de compensación económica por ‘donar’ el material que más tarde se venderá.

La opinión de la redacción de Happy FM es que este tipo de tratamientos, en el hipotético caso de que la Agencia Española del Medicamento lo aprobase, crearían muchos dilemas en nuestro país. No hay que olvidar que este tratamiento va unido al uso de Ozempic para adelgazar, algo que no está tan extendido en España. La dieta mediterránea hace que los niveles de obesidad en nuestro país sean mucho más bajos que en Estados Unidos, por eso su uso no sería tan popular como allí.