La predicción de Tom Holland sobre la IA: «La creatividad está a salvo»

Indiscutiblemente, desde el pasado 2025, la IA (Inteligencia Artificial) ha experimentado un crecimiento bastante notable en nuestro día a día. La sociedad comienza a simpatizar cada vez más con este formato tecnológico, a pesar de la gran parte negativa que llega con ella. Pues, como ya se ha empezado a notar, está afectando a muchos puestos de trabajo. Una situación bastante complicada que también ha llegado al mundo audiovisual. Y es que han comenzado a surgir vídeos, promociones y pequeñas series hechas con IA. Al respecto, Tom Holland, uno de los actores del momento en Hollywood, se ha sincerado.

La IA está afectando a muchos sectores. Igual te busca la información de un tema sin necesidad de entrar en una página, aunque a veces los datos no sean 100% correctos, te compone también una canción o te edita una fotografía. Numerosos avances que no están dejando indiferente a nadie. Por ello, Pablo Motos aprovechó la visita del actor a El Hormiguero y le preguntó al respecto. «¿Hay algo que sea imposible que sustituya?», le preguntó sobre la inteligencia artificial. Ante ello, el británico dio su punto de vista.

Tom Holland habla de las limitaciones de la Inteligencia Artificial

«La creatividad está a salvo de la IA porque tiene que ver con las emociones, con conectar con los demás… No es la técnica, sino lo que expresamos», comentó. Una reflexión que podríamos decir que ha sido muy acertada, pues a este nivel no ha llegado todavía la tecnología. Sin embargo, dadas las circunstancias, solamente el tiempo dirá.

Tom Holland se encuentra haciendo frente a un año muy positivo a nivel laboral y personal. Como es bien sabido, se ha casado con Zendaya, otra de las actrices más solicitadas del panorama interpretativo. En lo profesional, la pareja cuenta con dos largometrajes en las salas de cine de todo el mundo. Y es que, Spider-Man: Brand New Day y La Odisea están siendo un absoluto éxito a nivel global.

Así pues, en medio de una vida tan ajetreada y donde se pierde el anonimato por completo, Tom Holland ha encontrado su salvavidas en el deporte. Y es que Pablo Motos le preguntó al joven cómo conseguía tener los pies en la tierra y no perder nunca la humildad a pesar de ser un ídolo actual. «Yo diría que el golf. En serio, lo importante en estas vidas que llevamos es tener cerca a nuestra familia y a nuestros amigos. He dicho el golf porque es un deporte que te humilla como quiere, aunque hayas firmado el contrato de tu vida», dijo.