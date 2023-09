Celebrities Adara Molinero habla, por primera vez, sobre su ruptura con Bosco: «No pudo ser»

Hace más o menos una semana Adara Molinero confirmaba a través de su perfil de Twitter que estaba soltera acallando por fin los rumores que surcaban las redes sociales. En ese momento no comentó nada sobre el motivo de su ruptura con Bosco Martínez-Bordiú ya que el mensaje fue más bien escueto.

«Estoy soltera. Hay anécdotas que no lo superan. Lo bueno marca, es normal», publicaba la ex azafata. Por este mensaje se ganó alguna que otra crítica de personas que opinaban que con esas palabras hacia de menos a su ex pareja. Él por su parte no llegó a decir nada de manera oficial, simplemente dejó algunas pistas en sus redes sociales que apuntaban a ello.

Estoy soltera. Hay anécdotas que no lo superan. Lo bueno marca, es normal — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) August 30, 2023

Una de estas pistas fue un texto que subió acompañando a algunas de las fotografías que había tomado en uno de sus numerosos viajes en este verano. En él reflexionaba sobre la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades y de quedarse con lo bueno, cosas que había aprendido de su tío Pocholo. Adara Molinero por su parte volvió a confirmar la noticia ya sí con más detalle y palabras más amables: «Él es una persona maravillosa y le deseo lo mejor, me quedo con el cariño que nos tenemos después de estos cuatro meses».

En el programa Fiesta de verano es donde se ha podido conocer por fin el verdadero motivo detrás de la ruptura. Makoke, una de las colaboradoras, ha compartido un mensaje de la madrileña en el que aclaraba qué había sucedido. «Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace un mes. Me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada», explicaba.

Los dos han decidido continuar de forma amistosa por caminos separados, pero lo harán sin ningún tipo de comunicación. Tanto la madrileña como Bosco dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales en el momento de la ruptura y no han vuelto a darse follow. Los seguidores de ambos ya habían tomado cariño a la pareja y ahora muchos de ellos se han entristecido enormemente al conocer la noticia.

Adara Molinero rompe su silencio para aclarar el motivo de su ruptura con Bosco#FiestaT5 https://t.co/wiE3xX6M64 — Fiesta (@fiestatelecinco) September 2, 2023