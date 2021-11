Estos últimos días Adara Molinero se ha llevado varias decepciones en ‘Secret Story’. La concursante no solo se enfrenta a una nueva nominación, sino que además, ha protagonizado un momento muy tenso con sus compañeros de nominación, Cynthia Martínez y los Gemeliers.

Todo comenzó cuando los Gemeliers y Cynthia Martínez grabaron un vídeo conjunto para pedir a los espectadores su salvación. De esta forma, también pedían en el vídeo la expulsión de Adara.

Un vídeo en el que también aparecía Isabel Rábago y que ha generado un ambiente de malestar en la casa, después de que Julen descubriera este vídeo en uno de los teléfonos móviles con los que cuentan en la casa y se lo enseñara a Adara.

Jesús: «Yo no voy a participar en ninguna campaña para echar a ningún compañero» Adara: «Ya, pero lo dices porque te lo ha dicho Julen» #SecretUH14 pic.twitter.com/0TduA6V1Cd

Como era de esperar, Adara Molinero se ha quedado atónita al ver este vídeo, al no comprender cómo los Gemeliers habían optado por una estrategia tan sucia, no solo grabando un vídeo pidiendo que el público les salvase, sino pidiendo su expulsión.

Después de la pillada, la concursante se ha mostrado muy decepcionada, y en vez de callarse, ha optado por decírselo a la cara. Adara le ha dicho a Jesús lo mal que se había sentido al ver ese vídeo, y el sevillano le ha pedido disculpas y ha borrado el vídeo.

A pesar de lo mal que se sentía Jesús, sus compañeras Cynthia Martínez e Isabel Rábago no entendían por que lo había borrado, pues ellas estaban muy convencidas de lo que habían hecho. Sin embargo, a los Gemeliers la conciencia les hizo rectificar.

Jesús: «He borrado el video. A mí no me gustaría que hicieran un video para echarme»

Cynthia: «A mí me da igual»

Jesús: «A mí no» #SecretUH14 pic.twitter.com/iFpiwYuteK

— Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 1, 2021