El diputado de Iceta que visitó a Junqueras en la cárcel ataca a los jueces y apoya a Valtonyc

Ni siquiera un intento de golpe de Estado con procesamientos judiciales y el mayor ataque a la democracia española en 30 años evita que el PSC siga intentando tender puentes con los golpistas. El diputado socialista en el parlamento de Cataluña Carles Castillo, elegido por Miquel Iceta como número 2 por Tarragona, visitó a Oriol Junqueras en la cárcel el pasado 1 de marzo. Castillo, un exconcejal que critica a los jueces Pablo Llarena y Carmen Lamela, volverá a la cárcel para hacer lo propio con Carme Forcadell (también de ERC) el próximo mes de mayo.

La visita del hombre de Iceta a Junqueras, acompañado de un exdirigente del partido cuyo nombre no has trascendido y que en el PSOE aseguran desconocían se hubiese realizado, la han vestido tanto el protagonista como el propio partido como una iniciativa “a título personal”.

Es la expresión utilizada por el secretario general del PSOE, un Pedro Sánchez que este miércoles ha asegurado que “ha desayunado con esa información esta mañana” y que ha negado el presunto papel de emisario del diputado Castillo. “Es un tema personal, no fue ni en representación del PSC ni del PSOE”, ha afirmado Sánchez, además de asegurar que “el PSOE respeta el trabajo de los jueces”.

Ataques a los jueces Llarena y Lamela

Lo cierto es que a pesar de la versión que ofrecen tanto Sánchez como Ferraz (“Castillo y Junqueras son amigos“, señalan a OKDIARIO desde la sede del PSOE) ésta es desmentida por fuentes del PSC: “Fueron a verle y a hablar del futuro político de Cataluña”, indican. Además, esta singular visita se produce apenas unos días después del anuncio que realizó el propio Iceta.

El primer secretario del PSC confirmó antes de ese viaje a la cárcel de Estremera de su hombre en Tarragona que tanto él como miembros de su partido se habían reunido con familiares y abogados de los presos, pero que”el PSC no tenía la necesidad de irlo publicitando”.

El diputado por Tarragona es una apuesta de Iceta, que siempre se ha mostrado cerca de las posiciones independentistas y que no demuestra el respeto del que habla Sánchez hacia el trabajo de la Justicia. Castillo ha acusado al magistrado del Tribunal Supremo que ha procesado a la cúpula golpista de “pasarse de frenada y de “buscar el aplauso de los hooligans del ‘a por ellos'”. Además critica a Pablo Llarena por sus “ejercicios de creatividad jurídica”.

Lo hacía en un artículo el pasado 13 de abril en el que también cargaba contra la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por exigir “una profesión de fe constitucional” a los encausados, al tiempo que sugería la inexistencia de uno de los pilares del Estado de Derecho: la separación de poderes. El parlamentario del PSC criticaba al PP y a Ciudadanos, censurando a los populares por “su falta de pudor en el uso de los altos tribunales”.

Contra el artículo 155

El hombre de Iceta por Tarragona y que es uno de los 17 diputados del PSC en el ‘parlament’ no sólo ha criticado el 155 como “un exceso y un error”. En sus redes sociales, asegura que en España hay una “involución democrática”, e incluso dedica insultos al Gobierno. Al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, le ha escrito: “Ministro, no eres más tonto porque no entrenas”. Y del de Justicia, Rafael Catalá, ha publicado la sensación que le produce: “Me muevo entre la angustia y el asco”. Castillo carga asimismo contra líderes del PSOE, como contra Susana Díaz por respaldar el artículo 155.

Este diputado del PSC también retuitea apoyando al rapero Valtonyc o mensajes en los que la paliza de los proetarras a dos guardias civiles en Alsasua “fue una pelea de bar”. Hace unos días dirigía este mensaje apoyado la manifestación del pasado domingo en favor de los golpistas en Barcelona.

Miremos todos bien las imágenes de hoy en #Barcelona, a ver si nos convencemos de que no hay solución si no hay alternativas. Estas personas no van a desaparecer ni van a “bajar los brazos”. Y solo la Ley y los jueces no son alternativa. Cuanto antes, mejor. — carles castillo (@CarlesTgna) 15 de abril de 2018

El independentismo celebra el encuentro

Castillo, de 43 años, es un abogado con remarcado perfil de izquierdas, nacionalista y republicano. Exconcejal en Tarragona, llegó al ‘Parlament’ en 2015 cuando se estrenó como cabeza de lista del PSC por esa provincia. En las últimas elecciones pasó al número 2, logrando salir reelegido nuevamente como diputado en el grupo liderado por Iceta.

Pese a que también sostiene que su encuentro con Junqueras se enmarca en el ámbito personal, los separatistas y sus terminales están destacando su visita como “la del primer socialista español que visita a un preso político encarcelado”.