SoulK, la kombucha artesanal de Hijos de Rivera, refuerza su posicionamiento en el ámbito del bienestar y el consumo consciente

El concepto de bienestar ya no se entiende como algo puntual, sino como un equilibrio constante entre alimentación, movimiento y descanso. Este cambio de mentalidad está redefiniendo también los hábitos de consumo, impulsando una demanda creciente de bebidas que se integren de forma natural en el día a día.

En este contexto, Soul K, la kombucha artesanal de Corporación Hijos de Rivera, refuerza su posicionamiento en la categoría con una propuesta pensada para acompañar distintos momentos de consumo, alineada con un estilo de vida más consciente y equilibrado.

Elaborada mediante fermentación real y sin pasteurizar, Soul K mantiene su carácter vivo y un perfil más auténtico, respondiendo a un consumidor que busca opciones más naturales sin renunciar al sabor ni a la experiencia. Una propuesta que conecta con una tendencia al alza: no solo importa qué se consume, sino cómo, cuándo y en qué contexto.

Una categoría en evolución: del consumo puntual a la rutina diaria

La gama de Soul K refleja este cambio en la forma de consumir kombucha, ampliando sus ocasiones de consumo a lo largo del día.

Para empezar la jornada, Original, a base de té verde y blanco, ofrece un perfil más puro y ligero, pensado como alternativa natural dentro de la rutina matinal. En momentos intermedios, como pausas activas o tras la actividad física, referencias como Green Bliss o Super Roots aportan combinaciones botánicas y funcionales vinculadas al equilibrio.

Por su parte, variedades más frutales como Bloody Booch o Chumbo Love se orientan a momentos de desconexión o consumo social, con perfiles más refrescantes y accesibles. A ellas se suma Berry Punch, que combina fruta y raíz en una propuesta versátil que se adapta tanto al día a día como a ocasiones más relajadas.

Kombucha artesanal

Primero, es una kombucha no pasteurizada. Esto significa que mantiene su naturaleza viva, con todos los matices que aporta la fermentación real.

Segundo, trabajamos con fermentación real, respetando los tiempos. No aceleramos procesos, no simplificamos.

Tercero, ingredientes naturales. La fruta se macera en frío, lo que permite conservar mejor los aromas y conseguir un sabor más limpio.

Y cuarto,un perfil más auténtico, con un toque de acided natural. Aquí tomamos una decisión clara: no suavizar en exceso porque creemos que el consumidor está preparado para algo más auténtico. Esto da como resultado una kombucha con más carácter, más complejidad y más personalidad.

El consumo consciente se convierte en experiencia: Soul K lo activa en Madrid

Como reflejo de esta transformación en los hábitos de consumo, Soul K ha llevado su propuesta al terreno experiencial con una activación en el espacio Always Open (Madrid), donde el movimiento, la desconexión y el consumo consciente convivieron en un mismo entorno.

La jornada comenzó con una sesión guiada de movilidad y yoga, invitando a los asistentes a detener el ritmo, activar el cuerpo desde lo natural y reconectar con una forma más equilibrada de empezar el día. A continuación, la experiencia siguió con una cata de producto, en la que se exploraron los diferentes perfiles de la gama, vinculando cada referencia a distintos momentos de consumo dentro de una rutina saludable.

“Este tipo de experiencias nos permite mostrar cómo Soul K encaja de forma natural en el día a día, acompañando momentos de bienestar desde una perspectiva más consciente y equilibrada. Este compromiso con la calidad es el que nos ha llevado a ser reconocidos en los World Kombucha Awards como el mejor productor del mundo”, afirma Cecilia Silvera, Brand Manager Aguas y Bebidas funcionales de Corporación Hijos de Rivera.