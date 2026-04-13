Ni Granada ni Madrid: la ciudad con el insólito bar que se ha viralizado en TikTok por sus raciones gigantes

Más allá de los trucos de cocina en TikTok, las redes sociales nos han servido como ventana para conocer nuestra gastronomía. Por ejemplo, cuál es el mejor bar de Barcelona para disfrutar de tapas gigantes al mejor precio.

Según el creador de contenido Marc Pérez, conocido en TikTok como @criticogastronomico, ese honor pertenece al Bar Oliva, en el barrio de Sant Andreu.

La clave está en que puedes disfrutar de tapas con productos de primera calidad por un precio bajo. Además, han apostado por la gastronomía tradicional y por los platos XXL.

El bar de Barcelona que arrasa en TikTok por sus tapas gigantes

En ciudades como Madrid hay bares con tapas y bocadillos gigantes, pero pocos pueden competir con el Bar Oliva de Sant Andreu. Concretamente está en el número 8 de la calle Colombia.

Porque lo que más llama la atención del bar no sólo es la calidad de la comida, sino las raciones generosas. El ejemplo más claro es su plato estrella: las migas extremeñas.

De hecho, muchos comensales las consideran las mejores de Barcelona. Por apenas 5,50 euros, el Bar Oliva sirve una ración XXL que incluye panceta, chorizo y morcilla, un plato contundente que ha llegado a convertirse en su seña de identidad.

Según Marc Pérez, el local ha llegado a servir más de 600 raciones en un solo día, una cifra que refleja el éxito que ha alcanzado entre los vecinos de Barcelona que buscan sabores auténticos.

El secreto del mejor bar de Barcelona para disfrutar de tapas XXL

El gran secreto del Bar Oliva son las tapas gigantes y los precios bajos, pero no es lo único que explica su éxito. También han apostado por mantener la estética y el servicio de los bares de toda la vida.

Además, vas a disfrutar de un ambiente muy familiar. El local está regentado por cuatro hermanos, lo que refuerza ese carácter amable que se percibe nada más cruzar la puerta.

Por ello en el bar hay clientes de toda la vida, de los que llevan décadas viviendo en el barrio. Es decir, una garantía de que la calidad es la máxima y no van a darte precios de turista.

Si vas debes probar las migas extremeñas, pero hay otras raciones XXL que merecen la pena. Por ejemplo, la paella de marisco, las lentejas estofadas, el pollo a la catalana o los pies de cerdo. También triunfan sus tapas, como los calamares fritos, la ensaladilla rusa o los callos con cap i pota.

Mención especial merecen sus bravas, sus huevos rotos con gulas o las berenjenas fritas con miel y queso de cabra, uno de los platos mejor valorados por quienes lo visitan.

El fenómeno viral en TikTok que confirma que los bares tradicionales están de moda

El éxito del Bar Oliva no es pura casualidad. El turismo ha acabado con muchos restaurantes de toda la vida y otros han decidido subir precios o reducir cantidades. La filosofía de este bar de Sant Andreu es la contraria.

Ellos se han mantenido fieles a su propuesta ganadora: clientela de toda la vida, platos abundantes, cocina casera y precios populares.

A cambio han conseguido que muchos creadores de contenido lo hayan señalado como uno de los bares que debes probar si vas a Barcelona y quieres disfrutar de una tapa gigante. Y no se equivocan.