Feliz 12 de octubre en Madrid: 10 restaurantes para comer muy bien en la capital por el Día de la Hispanidad

El 12 de octubre es una de las fechas más señaladas del calendario en Madrid. El Día de la Hispanidad es una buena oportunidad para descubrir algunos de los mejores restaurantes madrileños y disfrutar de una comida memorable.

Desde establecimientos históricos hasta propuestas modernas con cocinas de diferentes partes del mundo, la capital tiene opciones para todos los gustos y presupuestos.

10 restaurantes para celebrar el 12 de octubre en Madrid

Lhardy abrió sus puertas en Madrid en 1839, de la mano de Émile Huguenin, quien quiso recrear el ambiente del Café Le Hardi, uno de los establecimientos más populares de París en aquella época. Este restaurante histórico fue la primera casa de comidas elegante de la capital, concebida como un lugar de encuentro para la aristocracia madrileña. Aunque en 2021 pasó a manos de Pescaderías Coruñesas, el restaurante conserva intacta buena parte de su decoración decimonónica, manteniendo el encanto y la elegancia de sus orígenes.

En La Bola, el cocido madrileño se cocina durante más de cuatro horas a fuego lento, utilizando carbón de encina para conseguir su sabor tradicional. Otra de las particularidades de este restaurante es que utiliza los clásicos pucheros de barro, en los que se prepara y se sirve el cocido. En su interior se introducen los ingredientes en crudo: garbanzos, agua de Madrid, tocino, patata y chorizo. Después, los recipientes se colocan sobre el carbón y se dejan cocinar durante más de cuatro horas.

Farah se ha convertido en uno de los restaurantes más comentados de La Latina gracias a una propuesta gastronómica que une dos tradiciones que, aunque a primera vista parecen muy diferentes, combinan a la perfección: la cocina árabe mediterránea y la visión contemporánea de Madrid. Entre sus propuestas destacan el kebab de pierna de cordero lechal y el fatté de berenjena.

Casa Alberto es una de esas tabernas que permiten descubrir la esencia más castiza de Madrid. Situada en la calle de las Huertas, en pleno Barrio de las Letras, destaca por su ambiente tradicional, su decoración histórica y una propuesta gastronómica basada en la tradición. Entre las especialidades que caracterizan su cocina se encuentran los callos a la madrileña, además de otras elaboraciones de cuchara y recetas clásicas de la cocina española.

Coque es una propuesta para quienes desean convertir el 12 de octubre en una ocasión gastronómica especial. Situado en la calle del Marqués de Riscal, a diferencia de las tabernas tradicionales, aquí la experiencia va más allá de sentarse a comer. Su cocina combina investigación gastronómica, tradición e innovación, con especial atención a los sabores y las texturas.

Rosi La Loca es una alternativa para quienes prefieren un restaurante con una personalidad visual marcada y un ambiente desenfadado. Situado en la calle de Cádiz, cerca de la Puerta del Sol, destaca por su decoración colorida, sus detalles originales y una presentación de los platos pensada para convertir la comida en una experiencia diferente. Su propuesta gastronómica apuesta por una cocina mediterránea innovadora, enriquecida con influencias internacionales y matices asiáticos, árabes, nikkei e italianos.

Vinitus es una opción para quienes prefieren disfrutar de una comida informal en el centro de Madrid sin renunciar a una buena variedad de tapas y platos españoles. Su carta es bastante extensa y reúne propuestas para todos los gustos, desde los huevos «cabreaos», acompañados de salsa brava, hasta las navajas a la plancha, procedentes de un mostrador de pescado y marisco. También destacan el guacamole a la brasa y, como novedad en el establecimiento madrileño, los callos guisados.

La Musa Latina es una alternativa para quienes quieren descubrir una cocina de inspiración contemporánea en uno de los barrios con más personalidad de Madrid. El establecimiento encaja en una jornada gastronómica para quienes prefieren una propuesta más informal que la de los restaurantes tradicionales, pero buscan algo diferente a las típicas tapas de una taberna castiza. Entre las raciones más destacadas de la carta se encuentran las berenjenas japonesas a la brasa con salsa de tamarindo, crema de sésamo ahumada y dátiles, el baba ganoush de berenjena al carbón con garbanzos y pan de pita crujiente, y los tomates verdes fritos con queso de cabra y confitura de higos.

Bel Mondo es una opción para quienes desean disfrutar de la gastronomía italiana en un ambiente cuidado, colorido y lleno de personalidad. Situado en la calle de Velázquez, en el barrio de Salamanca, La carta apuesta por los sabores tradicionales de la cocina italiana, con especial protagonismo de las pastas, las pizzas y otras recetas elaboradas con ingredientes cuidadosamente seleccionados.

Hotaru Madrid es una propuesta para quienes desean disfrutar de la gastronomía japonesa con un enfoque contemporáneo. Entre las propuestas más destacadas de Hotaru se encuentran el Hotaru Roll, con langostino en tempura, kanikama, aguacate y atún; el Tartufo Roll, que combina atún, aguacate y pepino con mayonesa de trufa; y el Red Dragon Roll, elaborado con langostino en tempura, aguacate, kanikama y tobiko rojo.