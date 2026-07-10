Cómo conservar la sandía para evitar que se eche a perder en verano: puede durar más de diez días

Evitar que se eche a perder en verano la sandía, puede durar más de diez días, imprescindible este truco para ahorrar. La sandía es una de las frutas que puede convertirse en un auténtico drama, si no comemos la suficiente cantidad. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que aplicaremos en la forma de comer y preparar unas frutas de temporada que llegan con más de una novedad importante. Estas grandes sandías que pueden acabar siendo un problema.

Tener una sandía grande y comer poco o mucho, depende de cómo se mire, nos llevará a estar más pendientes de este tipo de detalles que pueden ser esenciales en estos días en los que todo puede ser posible. Cada alimento es dinero, por lo que, hasta el momento, estos trucos son una solución perfecta para eliminar cualquier problema que pueda llegar en estos días. Una buena sandia de esas dulces, perfectas para todo tipo de platos, puede ser la opción perfecta para estas jornadas que tenemos por delante. El calor se combate mejor con una fruta que nos durará mucho más de lo que parece.

Pueden durar más de diez días

La realidad es que podemos tener una sandía en perfectas condiciones durante mucho más tiempo, es cuestión de ponernos manos a la obra con un ingrediente que puede durarnos más de lo esperado. Estas jornadas en las que tocará conocer la esencia de este tipo de elementos.

Un cambio de tendencia que ha llegado para quedarse es la de aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que entran en nuestra cocina. En esencia son elementos que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones.

Comer bien es algo que todas las casas necesitan. Sobre todo, en unos días en los que necesitamos empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada euro cuenta. Conseguir que una sandía esté perfecta durante más de una semana es un reto.

Un reto que podemos poner en práctica en unos días en los que conseguiremos una fruta ideal para nuestro día a día bien conservada y con muchas posibilidades. Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días.

Pasos para evitar que se eche a perder en verano la sandía

Hay un truco importante que puede acabar siendo lo que nos dará alguna sorpresa inesperada. Con la sandía si es de buena calidad, nada mejor que empezar a pensar en un cambio de tendencia que nos ayuda a crear menos residuos.

Desde Supermercadosmas nos dan una serie de consejos para conservar la sandía el máximo de días posibles. Soluciones que se adaptarán a cada uno de nuestros pasos.

Si está entera, a temperatura ambiente. Si has comprado una pieza entera de sandía, lo mejor que puedes hacer es conservarla a temperatura ambiente. Eso sí, en un lugar fresco donde no le dé la luz del sol directa. Una vez que pasen un par de semanas, es mejor cortarla a trozos y guardarla en la nevera.

Protegida en la nevera. Si la cortas por la mitad o en trozos grandes con la piel, cúbrela con papel film y guárdala en la nevera. Es muy importante que la protejas y separes del resto de alimentos para evitar la contaminación de olores y sabores.

En cubitos. Otra buena opción para conservar la sandía, es cortarla cubitos eliminando la piel y guardarla en un recipiente hermético. Corta sólo lo que creas que vas a consumir en el corto plazo, en 3 4 días. Si es mucho o un pieza entera, es mejor que optes por algunas de otras dos maneras descritas.

Congela la sandía. Y si ves que nos va comerla en un largo plazo, congélala. Para ello, córtala por la mitad, elimina la piel y córtala rodajas o cubos. Ahora, métela en una bolsa o recipiente hermético y llévala al congelador.

Puedes preparar una receta rápida y acabar de consumir la sandía, una sopa fría que está de vicio.

Ingredientes:

1 kilo de sandía

Menta fresca

200 gr de nata agría o crema de yogur

1 limón

Una rodaja de jengibre fresco

Cómo preparar una sopa fría de sandía: