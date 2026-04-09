El BOE lo hace oficial: va a cambiar la calidad alimentaria del pan, el jamón y las aceitunas y es inminente

Cambios importantes en la cesta de la compra. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha aprobado una nueva normativa que modifica la calidad alimentaria en los productos más habituales, como el pan, el jamón o las aceitunas. Las medidas ya se encuentran en vigor y afectan directamente a lo que compramos en el supermercado.

Un cambio legal ya en vigor

La nueva normativa llega a través del Real Decreto 142/2026, aprobado a finales de febrero y en vigor desde el 1 de marzo de 2026.

Esta actualización modifica y adapta diversas normas alimentarias para ajustarlas a la realidad actual del mercado, la innovación tecnológica y las demandas de los consumidores.

El objetivo principal es claro: mejorar la transparencia, reforzar la trazabilidad de los productos y garantizar una información más precisa en el etiquetado.

Cambios en el pan

Uno de los cambios más relevantes afecta al pan. A partir de ahora, el pan sin gluten pasa a estar oficialmente incluido dentro de la norma de calidad del pan, algo que no ocurría hasta ahora.

Además, la normativa permite que los productos elaborados sin harina tradicional puedan denominarse pan si cumplen una serie de requisitos, ampliando así la definición legal del producto.

Esto supone un avance importante, especialmente para personas con algún tipo de intolerancias, ya que muestra qué productos pueden etiquetarse como pan.

El jamón

En el caso del jamón y otros derivados cárnicos, la norma introduce cambios en el etiquetado y en la trazabilidad.

Por ejemplo, se regula el uso de términos como natural, que solo se podrá utilizar si el producto cumple con una serie de condiciones estrictas, como que el producto no tenga aditivos o ingredientes artificiales.

También se adapta el sistema de trazabilidad a la realidad actual, donde el jamón se comercializa cada vez más en lonchas, permitiendo identificar su origen mediante el lote del fabricante.

Las aceitunas

Las aceitunas también se van a ver afectadas. La nueva normativa obliga a detallar con mayor precisión los ingredientes, especialmente en el caso de las aceitunas rellenas.

Por ejemplo, si el relleno es una pasta o mezcla, deberá indicarse de forma clara en la etiqueta, evitando confusiones para el consumidor.

Este cambio busca que el comprador sepa exactamente qué está consumiendo.