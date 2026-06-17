Alerta de un cocinero por lo que no debes hacer jamás con el tomate que le pones a las ensaladas: «Que sepas que es…»

Le pones a las ensaladas un ingrediente que jamás debes poner con el tomate, este cocinero lanza una importante alerta. Las altas temperaturas pueden convertirse en un problema en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Lo que queremos es hidratar un cuerpo que necesita de una serie de procesos básicos y necesarios. Sobre todo, cuando estamos ante una de las frutas u hortalizas de la temporada.

Esos tomates que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve, en unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, tendremos que conocer en primera persona lo que nos estará esperando a la hora de cocinar un buen básico que puede ser esencial. Una ensalada a base de tomates puede quedar de lujo con unos pequeños puntos que hay que tener en consideración. Nunca debes ponerle un ingrediente que quizás no consigue el resultado que buscas, sino que es algo que puede estropear algunos platos.

Nunca debes hacer esto con el tomate de ensaladas

Uno de los ingredientes que casi como las patatas, no puede faltar en ninguna casa, es el tomate. Un básico que se convierte en deliciosas salsas para acompañar cualquier ingrediente, ya sean unas simples patatas o un elemento tan sencillo como una carne o un pescado o casi cualquier verdura.

Hay una amplia gama de alimentos que con esa salsa de tomate que podemos hacer en casa, nos quedará de lujo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello, de tal forma que tendremos que empezar a cuidar algunos elementos que serán esenciales en la cocina.

Aunque no seamos expertos en tomates, hay que tener en consideración algunos elementos que pueden acabar por darle un sabor y quizás un acabado al plato que no deseamos. No todos los tomates son iguales, algunos son más o menos adecuadas para ensaladas o salsas, pero siempre desde el punto de vista de que debemos tratarlos con el mayor cuidado posible.

Un cocinero experto nos explica qué no debemos poner a unos tomates para ensaladas que pueden acabar quedando de una forma muy diferente. Quizás te parezca un truco adecuado para potenciar su sabor, aunque en realidad estás consiguiendo un efecto contrario.

Un cocinero lanza esta importante alerta

En ensaladas, si cortas el tomate nada más sacarlo de la nevera, es como tirar su sabor a la basura. Una alerta de un cocinero que puede cambiar por completo el sabor de las ensaladas, si lo que queremos es que nos quedé perfecto dejaremos que repose unos 30 minutos a temperatura ambiente, aunque no sea tan fresca como pensábamos la ensalada.

Te proponemos una receta sencilla y deliciosa que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un buen básico que no hay que dejar escapar en esta época del año en la que las ensaladas apetecen más que nunca.

Ingredientes:

400 g de burrata

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

400 g de tomates cherry

Sal al gusto

1 aguacate pequeño

Un limón

Pimienta al gusto

3 hojas de lechuga romana

50 g de nueces

1 cucharada de miel

Cómo preparar una ensalada de tomate y burrata:

Lavar los tomates cherry y cortarlos en cuatro partes. Lavar la lechuga con agua y vinagre, dejándola en remojo durante 10 minutos. Pasado este tiempo, escurrir y dejar secar. Cortar las hojas de lechuga en trozos medianos con las manos o con la ayuda de un cuchillo especial para ensaladas. Ponerlos dentro de un bol grande. Incorporar los tomates cherry y mezclar. Pelar el aguacate y cortarlo en dados medianos agregándole unas gotas de limón y una pizca de sal. Agregarlos al bol junto con la lechuga y los tomates cherry. Lo ideal es pelar y cortar en aguacate en el momento de utilizar, para evitar su oxidación. Triturar las nueces de manera que queden tropezones en la ensalada. Los tropezones son trozos pequeños de algún ingrediente que otorgan contraste y textura a la preparación. Cortar trozos medianos de burrata y añadirlos al bol junto con los otros ingredientes. Agregar sal, pimienta, limón y una cucharada de miel y mezclar. Emplatar o servir en una ensaladera.

Puedes potenciar el sabor del tomate añadiendo un poco de zumo de limón, dejando que repose en esta mezcla hasta acabar obteniendo una ensalada de profesional. El tomate es una buena opción para estos días que necesitamos un ingrediente básico que con casi cualquier cosa está delicioso, con un poco de sal y aceite de oliva, podemos tener un básico que nunca falla.