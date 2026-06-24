El misterio natural que sorprende a España: agua brotando de un árbol muerto en pleno monte gallego

Hay sitios por toda España que obligan a uno a detener el coche aunque la parada no estuviera dentro de los planes de viaje. Sitios que despiertan la curiosidad de cualquiera que pase por delante y eso es exactamente lo que ocurre en la Fuente de Vieiro, una fuente bastante singular en el municipio ourensano de Bande (Galicia), donde el agua brota de un árbol muerto.

La imagen es sorprendente al ser un tronco seco que se levanta junto a la carretera y de él, parece que surgen varios chorros de agua. La fuente se encuentra en la N-540, la carretera que conecta Celanova, Bande y Portugal. Está situada en el Alto de Vieiro, a unos 850 metros de altitud, y además cuenta con una pequeña área recreativa para descansar y disfrutar del paisaje.

Aunque a simple vista parezca milagroso, la explicación es mucho más sencilla. El árbol está seco desde hace años y lo aprovecharon para integrar una canalización que hace que el agua salga a través de varios caños situados en el tronco. Las ramas verdes que hay no pertenecen al árbol, sino que están colocadas estratégicamente para crear la ilusión de que el agua brota de un ejemplar que todavía está vivo.

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Parada habitual en Galicia

Pero esta fuente es más que una curiosidad turística. Desde hace 3 décadas, se ha convertido en una parada habitual para todo aquel que pasa por la zona. Muchos vecinos de municipios como Bande, Lobios, Muiños o Entrimo se acercan al manantial para llenar las garrafas para toda la semana. La calidad de aguas y la facilidad para el acceso han contribuido a que la costumbre pase de generación en generación.

Asimismo, la fuente se encuentra en un entorno privilegiado, cerca del Parque Natural de Baja Limia y Sierra de Jurés, una de las zonas naturales más valiosas de Galicia. Quienes descubren esta fuente la acaban recordando toda la vida al ser capaz de crear una ilusión de que un árbol muerto sigue dando vida en forma de agua.