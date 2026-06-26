El Tribunal de Instancia de Soria confirma que avisaron al alcalde del registro de la UCO en el Ayuntamiento

El Tribunal de Instancia de Soria comunicó el pasado lunes 22 a Javier Antón, alcalde del municipio, que existía la posibilidad de una «entrada y registro» en el Ayuntamiento, aunque no se le comunicó «ni la fecha y hora de la actuación, ni los hechos investigados». Además, se le informó de una «advertencia expresa» sobre el «carácter secreto» de las mismas.

Así lo ha aclarado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) mediante un comunicado, en el que sostienen que dicha comunicación se ajustó al procedimiento previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los registros en edificios públicos y rechaza que el oficio remitido al alcalde incluyera información relevante sobre la investigación. En concreto, precisa que el documento no hacía referencia a la fecha concreta del registro, la hora de la actuación, el objeto de las diligencias, los delitos investigados ni la identidad de las personas afectadas por la causa.

Según explica el TSJCyL, el juzgado únicamente informó al responsable del Ayuntamiento de la posibilidad de que fuera necesaria una entrada y registro en las instalaciones municipales, con el objetivo de facilitar el acceso de la comisión judicial en caso de que finalmente se acordara la diligencia.

El comunicado añade que el alcalde respondió manifestando su disposición a «colaborar» con la Administración de Justicia y a «facilitar» el cumplimiento de la resolución judicial si finalmente se llevaba a cabo el registro.

El órgano judicial ha hecho hincapié en que la comunicación respondía exclusivamente al cumplimiento de las previsiones legales para la práctica de registros en edificios públicos.

Seis detenidos tras el registro

La Guardia Civil detuvo a seis personas tras el registro en el Ayuntamiento de Soria, cuatro en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid. Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

De igual manera, la UCO registró el Área de Comercio del Ayuntamiento, cuya titular es Yolanda Santos Grande, del PSOE. Al tratarse de diligencias judiciales, no se cuenta por ahora con más detalles sobre el contenido de la investigación.